Определены первые игроки в стартовые составы команд на Матч звезд КХЛ-2019
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Стали известны первые 16 игроков, которые примут участие в Матче звезд КХЛ 2019 года, сообщается на официальном сайте лиги.
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Стали известны первые 16 игроков, которые примут участие в Матче звезд КХЛ 2019 года, сообщается на официальном сайте лиги.
По итогам голосования болельщиков было определено по четыре хоккеиста в стартовый состав каждой команды на Матч звезд. Итоги голосования выглядят следующим образом:
Дивизион Боброва: защитники — Мэтью Майоне («Динамо» Рига) — 2536 голосов, Патрик Херсли (СКА Санкт-Петербург) — 1848; нападающие — Никита Гусев (СКА) — 2160, Линус Виделль («Динамо» Рига) — 1314.
Дивизион Тарасова: защитники — Никита Нестеров (ЦСКА Москва) — 1683, Якуб Накладал («Локомотив» Ярославль) — 1236; нападающие — Кирилл Капризов (ЦСКА) — 2425, Андрей Локтионов («Локомотив») — 1026.
Дивизион Харламова: защитники — Пол Постма («Ак Барс» Казань) — 1802, Никита Трямкин («Автомобилист» Екатеринбург) — 1267; нападающие — Найджел Доус («Автомобилист») — 2248, Сергей Мозякин («Металлург» Магнитогорск) — 1790.
Дивизион Чернышева: защитники — Даррен Диц («Барыс» Астана) — 2175, Филип Ларсен («Салават Юлаев» Уфа) — 1742; нападающие — Сергей Широков («Авангард» Омск) — 1873, Илья Михеев («Авангард») — 1872.
На втором этапе голосования, который пройдет с 15 по 20 ноября, представители СМИ выберут по одному нападающему, защитнику и вратарю в каждую из команд. До 30 ноября спортивный департамент КХЛ определит еще по четыре игрока в каждую сборную. КХЛ 19 декабря объявит имена 44 игроков, который сыграют в Матче звезд. Оставшимися четырьмя участниками матча станут лучшие игроки Кубка Вызова Молодежной хоккейной лиги.
Матч звезд КХЛ состоится 20 января в Казани.