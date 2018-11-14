Определены первые игроки в стартовые составы команд на Матч звезд КХЛ-2019

По итогам голосования болельщиков было определено по четыре хоккеиста в стартовый состав каждой команды на Матч звезд. Итоги голосования выглядят следующим образом:

На втором этапе голосования, который пройдет с 15 по 20 ноября, представители СМИ выберут по одному нападающему, защитнику и вратарю в каждую из команд. До 30 ноября спортивный департамент КХЛ определит еще по четыре игрока в каждую сборную. КХЛ 19 декабря объявит имена 44 игроков, который сыграют в Матче звезд. Оставшимися четырьмя участниками матча станут лучшие игроки Кубка Вызова Молодежной хоккейной лиги.