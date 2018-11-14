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18:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Американский защитник Блум перешел в минское «Динамо»

Минское «Динамо» подписало контракт с американским защитником Джонатоном Блумом, сообщает официальный сайт клуба.

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Ранее хоккеист выступал за «Нэшвилл», «Миннесоту», «Адмирал» и «Сочи». Всего 29-летний игрок провел в НХЛ 110 матчей и набрал 24 (7+17) балла. В АХЛ на его счету 335 встреч и 179 (42+137) очков. В КХЛ — 144 матча, 73 (11+62) очка.

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