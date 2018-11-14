Американский защитник Блум перешел в минское «Динамо»

Ранее хоккеист выступал за «Нэшвилл», «Миннесоту», «Адмирал» и «Сочи». Всего 29-летний игрок провел в НХЛ 110 матчей и набрал 24 (7+17) балла. В АХЛ на его счету 335 встреч и 179 (42+137) очков. В КХЛ — 144 матча, 73 (11+62) очка.