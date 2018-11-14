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18:27 (мск), источник: Р-Спорт

«Сибирь» потерпела шестое поражение подряд в КХЛ, уступив «Куньлуню»

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» проиграла шестой матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, потерпев поражение от пекинского клуба «Куньлунь Ред Стар».

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Встреча, состоявшаяся в Новосибирске, завершилась 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Майкл Латта (16 и 60-я минута), Оскарс Бартулис (51), дебютировавший за китайскую команду, и Джастин Фонтэйн (52), у хозяев отличились Максим Казаков (2) и Жильбер Брюле (38).

«Сибирь» в пятницу примет хабаровский «Амур», «Куньлунь» 21 ноября сыграет в Шанхае с минским «Динамо».

Сибирь 2:4
(1:1, 1:0, 0:3)
Куньлунь
14.11.2018, 15:30 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Главные тренеры
Александр Андриевский Юсси Тапола
Вратари
Дэнни Тэйлор 59:02 Барри Браст
1-й период
01:05 Максим Казаков (Д. Саюстов)
03:09
13:32 Данил Романцев
Майкл Латта (Т. Мертль, Т. Виклунд) 15:24
Виктор Бартли 15:56
19:50
2-й период
Ондржей Витасек 29:27
Брэндон Йип 32:24
Томаш Мертль 36:14
37:00 Жильбер Брюле
3-й период
43:32 Владислав Наумов
46:57
3629 (Б. Йип) 50:30
Джастин Фонтэйн (О. Витасек, Т. Мертль) 51:47
Майкл Латта п.в. 59:59
Статистика
6 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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