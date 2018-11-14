«Сибирь» потерпела шестое поражение подряд в КХЛ, уступив «Куньлуню»

Встреча, состоявшаяся в Новосибирске, завершилась 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Майкл Латта (16 и 60-я минута), Оскарс Бартулис (51), дебютировавший за китайскую команду, и Джастин Фонтэйн (52), у хозяев отличились Максим Казаков (2) и Жильбер Брюле (38).