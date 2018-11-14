«Сибирь» потерпела шестое поражение подряд в КХЛ, уступив «Куньлуню»
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» проиграла шестой матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, потерпев поражение от пекинского клуба «Куньлунь Ред Стар».
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» проиграла шестой матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, потерпев поражение от пекинского клуба «Куньлунь Ред Стар».
Встреча, состоявшаяся в Новосибирске, завершилась 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Майкл Латта (16 и 60-я минута), Оскарс Бартулис (51), дебютировавший за китайскую команду, и Джастин Фонтэйн (52), у хозяев отличились Максим Казаков (2) и Жильбер Брюле (38).
«Сибирь» в пятницу примет хабаровский «Амур», «Куньлунь» 21 ноября сыграет в Шанхае с минским «Динамо».
|Александр Андриевский
|Юсси Тапола
|Дэнни Тэйлор 59:02
|Барри Браст
|1-й период
|01:05
|Максим Казаков (Д. Саюстов)
|03:09
|13:32
|Данил Романцев
|Майкл Латта (Т. Мертль, Т. Виклунд)
|15:24
|Виктор Бартли
|15:56
|19:50
|2-й период
|Ондржей Витасек
|29:27
|Брэндон Йип
|32:24
|Томаш Мертль
|36:14
|37:00
|Жильбер Брюле
|3-й период
|43:32
|Владислав Наумов
|46:57
|3629 (Б. Йип)
|50:30
|Джастин Фонтэйн (О. Витасек, Т. Мертль)
|51:47
|Майкл Латта
|п.в.
|59:59
|6
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)