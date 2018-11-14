«Барыс» пропустил рекордное количество шайб от аутсайдера Восточной конференции и потерпел домашнее поражение

Отметим, что впервые в текущем сезоне столичный клуб пропустил так много шайб. При этом «Амур» является одним из аутсайдеров Восточной конференции, тогда как «Барыс» идет на третьем-четвертом месте.

При этом хозяева открыли счет во встрече — на пятой минуте отличился Андре Петерссон, но уже к первому перерыву команда «горела» со счетом 3:4. Проиграл «Барыс» «микро-матч» и во втором периоде. При этом в третьей 20-минутке астанчане едва не сравняли счет, но шайба не пересекла линию ворот. Также дважды по ходу встречи тренерский штаб «Барыса» менял вратарей. В стартовом составе вышел Доминик Граховина, он был заменен на Хенрика Карлссона на 15-й минуте, но на 40-й его вернули обратно, так как сменщик ситуацию не спасал.