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19:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» пропустил рекордное количество шайб от аутсайдера Восточной конференции и потерпел домашнее поражение

ХК «Барыс» потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от хабаровского «Амура», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Астане и завершилась проигрышем хозяев льда со счетом 5:6. Таким образом, «Барыс» прервал победную серию, которая к тому моменту составляла три матча.

Отметим, что впервые в текущем сезоне столичный клуб пропустил так много шайб. При этом «Амур» является одним из аутсайдеров Восточной конференции, тогда как «Барыс» идет на третьем-четвертом месте.

При этом хозяева открыли счет во встрече — на пятой минуте отличился Андре Петерссон, но уже к первому перерыву команда «горела» со счетом 3:4. Проиграл «Барыс» «микро-матч» и во втором периоде. При этом в третьей 20-минутке астанчане едва не сравняли счет, но шайба не пересекла линию ворот. Также дважды по ходу встречи тренерский штаб «Барыса» менял вратарей. В стартовом составе вышел Доминик Граховина, он был заменен на Хенрика Карлссона на 15-й минуте, но на 40-й его вернули обратно, так как сменщик ситуацию не спасал.

Следующий матч «Барыс» проведет также в Астане — 16-го ноября против московского «Динамо».

Барыс 5:6
(3:4, 1:2, 1:0)
Амур
14.11.2018, 16:30 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Николай Борщевский
Вратари
Доминик Граховина 14:30 (Х. Карлссон 14:30-30:39, Д. Граховина 30:39-58:10) Алексей Мурыгин
1-й период
Ян I Коларж 04:01
04:07 Андре Петерссон (П. Кормье)
Вячеслав Ушенин (Г. Корягин, Вл. Ушенин) 09:11
Ян I Коларж 09:36
11:01 Кертис Валк
Артем Железков 11:01
12:09 Алексей Маклюков
Александр Горшков 12:09
Игорь Руденков 13:24
Александр Горшков (Вяч. Ушенин, Вл. Ушенин) 14:30
15:02 Андре Петерссон (Х. Карлссон)
Артем Железков (И. Величкин) 16:50
18:19
19:08 Никита Михайлис (Д. Дитц, Х. Карлссон)
2-й период
Кирилл Рассказов (Вл. Ушенин, А. Горшков) 21:10
29:48 Роман Старченко (А. Петерссон, Д. Дитц)
2600 (В. Пьянов, А. Мурыгин) 30:39
36:30
3-й период
43:39 Патрис Кормье (А. Маклюков, К. Даллмэн)
Максим Кондратьев 44:11
Статистика
4 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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