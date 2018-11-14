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14 ноября, источник: Vesti.kz

«Это сложно комментировать»: Скабелка рассказал о недонастрое «Барыса» в проигранном аутсайдеру КХЛ матче

Также он ответил на вопрос о травме Петерссона.

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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка, комментируя поражение от аутсайдера Восточной конференции, заявил на пресс-конференции, что ему не удалось должным образом настроить команду, сообщается на сайте клуба.

— «Амур» с победой. Мы тоже сегодня хотели победить, но, к сожалению, малой кровью. Не удалось как следует подготовить и настроить команду на начало сегодняшнего матча. Со второго периода мы немного перестроили игру, но этого уже не хватило. Забивать пять шайб и при этом проигрывать, это сложно комментировать. Но такие игры бывают, и мы сделаем выводы из этого поражения и будем готовиться к следующему матчу.

— Андрей Владимирович, насколько серьезно травмировался Петерссон?

— Пока не знаем.

— Давно не видели в составе Кирилла Панюкова, увидим его в ближайшее время?

— Завтра мы посмотрим, кто у нас будет. У нас не так много игроков. Возможно, увидим. Сегодня он играл в составе «Номада» в Темиртау. Завтра приедут, посмотрим.

— В плей-офф важно выходить с какого-то определенного места, и если да, то с какого?

— В плей-офф важно выходить. И когда ты выходишь в плей-офф, важно, какая у тебя игра. И если игра позволяет занять место в первой четверке, то это здорово, это лучше, чем занять место ниже.

Барыс 5:6
(3:4, 1:2, 1:0)
Амур
14.11.2018, 16:30 Зрители: 4125 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Николай Борщевский
Вратари
Доминик Граховина 14:30 (Х. Карлссон 14:30-30:39, Д. Граховина 30:39-58:10) Алексей Мурыгин
1-й период
Ян I Коларж 04:01
04:07 Андре Петерссон (П. Кормье)
Вячеслав Ушенин (Г. Корягин, Вл. Ушенин) 09:11
Ян I Коларж 09:36
11:01 Кертис Валк
Артем Железков 11:01
12:09 Алексей Маклюков
Александр Горшков 12:09
Игорь Руденков 13:24
Александр Горшков (Вяч. Ушенин, Вл. Ушенин) 14:30
15:02 Андре Петерссон (Х. Карлссон)
Артем Железков (И. Величкин) 16:50
18:19
19:08 Никита Михайлис (Д. Дитц, Х. Карлссон)
2-й период
Кирилл Рассказов (Вл. Ушенин, А. Горшков) 21:10
29:48 Роман Старченко (А. Петерссон, Д. Дитц)
2600 (В. Пьянов, А. Мурыгин) 30:39
36:30
3-й период
43:39 Патрис Кормье (А. Маклюков, К. Даллмэн)
Максим Кондратьев 44:11
Статистика
4 Штрафное время 14
5 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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