«Это сложно комментировать»: Скабелка рассказал о недонастрое «Барыса» в проигранном аутсайдеру КХЛ матче

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка, комментируя поражение от аутсайдера Восточной конференции, заявил на пресс-конференции, что ему не удалось должным образом настроить команду, сообщается на сайте клуба.

— «Амур» с победой. Мы тоже сегодня хотели победить, но, к сожалению, малой кровью. Не удалось как следует подготовить и настроить команду на начало сегодняшнего матча. Со второго периода мы немного перестроили игру, но этого уже не хватило. Забивать пять шайб и при этом проигрывать, это сложно комментировать. Но такие игры бывают, и мы сделаем выводы из этого поражения и будем готовиться к следующему матчу.

— Андрей Владимирович, насколько серьезно травмировался Петерссон?

— Пока не знаем.

— Давно не видели в составе Кирилла Панюкова, увидим его в ближайшее время?

— Завтра мы посмотрим, кто у нас будет. У нас не так много игроков. Возможно, увидим. Сегодня он играл в составе «Номада» в Темиртау. Завтра приедут, посмотрим.

— В плей-офф важно выходить с какого-то определенного места, и если да, то с какого?