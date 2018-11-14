«Это сложно комментировать»: Скабелка рассказал о недонастрое «Барыса» в проигранном аутсайдеру КХЛ матче
Также он ответил на вопрос о травме Петерссона.
Также он ответил на вопрос о травме Петерссона.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка, комментируя поражение от аутсайдера Восточной конференции, заявил на
— «Амур» с победой. Мы тоже сегодня хотели победить, но, к сожалению, малой кровью. Не удалось как следует подготовить и настроить команду на начало сегодняшнего матча. Со второго периода мы немного перестроили игру, но этого уже не хватило. Забивать пять шайб и при этом проигрывать, это сложно комментировать. Но такие игры бывают, и мы сделаем выводы из этого поражения и будем готовиться к следующему матчу.
— Андрей Владимирович, насколько серьезно травмировался Петерссон?
— Пока не знаем.
— Давно не видели в составе Кирилла Панюкова, увидим его в ближайшее время?
— Завтра мы посмотрим, кто у нас будет. У нас не так много игроков. Возможно, увидим. Сегодня он играл в составе «Номада» в Темиртау. Завтра приедут, посмотрим.
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— В
|Андрей Скабелка
|Николай Борщевский
|Доминик Граховина 14:30 (Х. Карлссон 14:30-30:39, Д. Граховина 30:39-58:10)
|Алексей Мурыгин
|1-й период
|Ян I Коларж
|04:01
|04:07
|Андре Петерссон (П. Кормье)
|Вячеслав Ушенин (Г. Корягин, Вл. Ушенин)
|09:11
|Ян I Коларж
|09:36
|11:01
|Кертис Валк
|Артем Железков
|11:01
|12:09
|Алексей Маклюков
|Александр Горшков
|12:09
|Игорь Руденков
|13:24
|Александр Горшков (Вяч. Ушенин, Вл. Ушенин)
|14:30
|15:02
|Андре Петерссон (Х. Карлссон)
|Артем Железков (И. Величкин)
|16:50
|18:19
|19:08
|Никита Михайлис (Д. Дитц, Х. Карлссон)
|2-й период
|Кирилл Рассказов (Вл. Ушенин, А. Горшков)
|21:10
|29:48
|Роман Старченко (А. Петерссон, Д. Дитц)
|2600 (В. Пьянов, А. Мурыгин)
|30:39
|36:30
|3-й период
|43:39
|Патрис Кормье (А. Маклюков, К. Даллмэн)
|Максим Кондратьев
|44:11
|4
|Штрафное время
|14
|5
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)