СКА продлил серию поражений «Адмирала» в КХЛ до шести игр
ТАСС, 14 ноября.
ТАСС, 14 ноября.
У хозяев отличились Давид Рундблад (27-я минута), Николай Прохоркин (30, 50, 59), Ярно Коскиранта (40), Илья Каблуков (41), Максим Карпов (44), Андрей Кузьменко (60), у гостей — Константин Глазычев (8, 43).
СКА с 43 очками занимает второе место в Западной конференции.
«Адмирал» потерпел шестое поражение подряд и занимает предпоследнее место с 14 баллами на Востоке.
СКА в следующем матче 16 ноября дома примет челябинский «Трактор», «Адмирал» в этот же день в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».
Результаты других игр:
|Илья Воробьев
|Сергей Светлов
|Магнус Хелльберг
|Никита Серебряков 43:46 (А. Красоткин 43:46)
|1-й период
|Александр Угольников
|04:05
|Константин Глазачев (Н. Серебряков, А. Стрельцов)
|07:48
|Денис Вихарев
|19:38
|2-й период
|Роман Таталин
|25:45
|26:50
|Давид Рундблад (Н. Прохоркин, Н. Гусев)
|29:31
|Николай Прохоркин (В. Токранов)
|33:35
|Наиль Якупов
|38:03
|Илья Каблуков
|38:59
|Ярно Коскиранта
|3-й период
|40:38
|Илья Каблуков (Р. Рукавишников)
|Константин Глазачев (Р. Таталин, К. Воронин)
|42:37
|Денис Вихарев
|42:51
|43:46
|Максим Карпов (Н. Прохоркин, Н. Гусев)
|Тимур Таратунин
|49:01
|49:18
|Николай Прохоркин (Н. Гусев, М.А. Карпов)
|58:18
|Николай Прохоркин (В. Гавриков, М.А. Карпов)
|59:28
|Андрей Кузьменко (А. Бывальцев)
|4
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|2
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)