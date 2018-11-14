СКА продлил серию поражений «Адмирала» в КХЛ до шести игр

«Адмирал» потерпел шестое поражение подряд и занимает предпоследнее место с 14 баллами на Востоке.

СКА в следующем матче 16 ноября дома примет челябинский «Трактор», «Адмирал» в этот же день в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».