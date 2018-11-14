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14 ноября, источник: ТАСС

СКА продлил серию поражений «Адмирала» в КХЛ до шести игр

ТАСС, 14 ноября. Санкт-петербургский СКА победил владивостокский «Адмирал» со счетом 8:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"
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КХЛ 2018-2019
Неделя 12, 16.11.2018, 19:30
СКА
-Трактор-

У хозяев отличились Давид Рундблад (27-я минута), Николай Прохоркин (30, 50, 59), Ярно Коскиранта (40), Илья Каблуков (41), Максим Карпов (44), Андрей Кузьменко (60), у гостей — Константин Глазычев (8, 43).

СКА с 43 очками занимает второе место в Западной конференции.

«Адмирал» потерпел шестое поражение подряд и занимает предпоследнее место с 14 баллами на Востоке.

СКА в следующем матче 16 ноября дома примет челябинский «Трактор», «Адмирал» в этот же день в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Результаты других игр:

  • «Сибирь» (Новосибирск) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:4;.
  • «Барыс» (Астана) — «Амур» (Хабаровск) — 5:6;.
  • «Витязь» (Московская область) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 ОТ.
  • «Динамо» (Минск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:2.
  • «Йокерит» (Хельсинки) — «Северсталь» (Череповец) — 4:0.
  • «Сочи» — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 ОТ.
СКА 8:2
(0:1, 3:0, 5:1)
Адмирал
14.11.2018, 19:30 Зрители: 10981 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Илья Воробьев Сергей Светлов
Вратари
Магнус Хелльберг Никита Серебряков 43:46 (А. Красоткин 43:46)
1-й период
Александр Угольников 04:05
Константин Глазачев (Н. Серебряков, А. Стрельцов) 07:48
Денис Вихарев 19:38
2-й период
Роман Таталин 25:45
26:50 Давид Рундблад (Н. Прохоркин, Н. Гусев)
29:31 Николай Прохоркин (В. Токранов)
33:35 Наиль Якупов
38:03 Илья Каблуков
38:59 Ярно Коскиранта
3-й период
40:38 Илья Каблуков (Р. Рукавишников)
Константин Глазачев (Р. Таталин, К. Воронин) 42:37
Денис Вихарев 42:51
43:46 Максим Карпов (Н. Прохоркин, Н. Гусев)
Тимур Таратунин 49:01
49:18 Николай Прохоркин (Н. Гусев, М.А. Карпов)
58:18 Николай Прохоркин (В. Гавриков, М.А. Карпов)
59:28 Андрей Кузьменко (А. Бывальцев)
Статистика
4 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 2
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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