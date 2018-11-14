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22:51 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» нанес «Автомобилисту» второе поражение подряд в КХЛ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» в овертайме обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 4:3.

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Источник: ИТАР-ТАСС
Хоккей
КХЛ 2018-2019
Неделя 12, 16.11.2018, 19:30
Спартак
-Локомотив-

В составе «Автомобилиста» отличились Дэн Секстон (9-я и 32-я минуты) и Артем Гареев (29). У «Спартака» заброшенными шайбами отметились Илья Зубов (30), Александр Хохлачев (46, 54) и Вячеслав Лещенко (65). На первой минуте овертайма нападающий красно-белых Мартиньш Карсумс не реализовал буллит.

«Автомобилист» потерпел третье поражение в сезоне и второе подряд. Екатеринбургская команда набрала 51 очко в 28 играх и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» набрал 31 очко после 28 матчей и располагается на пятой строчке в Западной конференции.

Екатеринбуржцы 16 ноября на выезде сыграют с минским «Динамо», красно-белые в тот же день на домашней площадке встретятся с ярославским «Локомотивом».

Спартак 4:3 ОТ
(0:1, 1:2, 2:0)
Автомобилист
14.11.2018, 19:30 Зрители: 8437 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь Уланов Андрей Мартемьянов
Вратари
Юлиус Гудачек Владимир Сохатский
1-й период
Денис Бодров 05:11
Дэн Секстон (Ф. Паре) 08:50
2-й период
23:49 Владислав Провольнев
Артем Гареев (К. Лямин, Н. Трямкин) 28:40
Михаил Мамкин 29:00
29:31 Илья Зубов (К. Даугавиньш)
Дэн Секстон (Н. Трямкин) 31:28
33:38 Евгений Кулик
3-й период
42:54 Максим Гончаров
45:12 Александр Хохлачев (Е. Кулик)
50:08 Ярослав Дыбленко
53:39 Александр Хохлачев (В. Провольнев, Р. Ганзл)
Овертайм
60:38 Мартиньш Карсумс
64:48 Вячеслав Лещенко (А. Хохлачев)
Статистика
8 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
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