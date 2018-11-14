«Спартак» нанес «Автомобилисту» второе поражение подряд в КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 12, 16.11.2018, 19:30 Спартак - Локомотив -

В составе «Автомобилиста» отличились Дэн Секстон (9-я и 32-я минуты) и Артем Гареев (29). У «Спартака» заброшенными шайбами отметились Илья Зубов (30), Александр Хохлачев (46, 54) и Вячеслав Лещенко (65). На первой минуте овертайма нападающий красно-белых Мартиньш Карсумс не реализовал буллит.

«Автомобилист» потерпел третье поражение в сезоне и второе подряд. Екатеринбургская команда набрала 51 очко в 28 играх и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» набрал 31 очко после 28 матчей и располагается на пятой строчке в Западной конференции.