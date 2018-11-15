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10:56 (мск), источник: Vesti.kz

Команда Найджела Доуса разучилась побеждать

Екатеринбургский «Автомобилист», в составе которого выступает экс-форвард астанинского «Барыса» Найджел Доус, потерпел поражение от московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоялась в Москве и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 1:2, 2:1, 1:0). При по ходу игры гости вели 3:1, но упустили преимущество и проиграли.

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В составе «Спартака» шайбы забросили Илья Зубов (30-я минута), Александр Хохлачев (46-я и 54-я) и Вячеслав Лещенко (65-я). На 61-й минуте спартаковец Мартиньш Карсумс не реализовал буллит. У гостей отличились Дэн Секстон (9-я и 32-я) и Артем Гареев (29-я).

Доус провел на площадке 22 минуты, но результативными действиями не отметился, завершив игру с показателем полезности «-1».

Таким образом, «Автомобилист» потерпел третье поражение в нынешнем сезоне. При этом команда Доуса впервые в сезоне проиграла две игры подряд. В прошлом матче они уступили питерскому СКА (2:5).

Подопечные Андрея Мартемьянова, выиграв 25 из 28 матчей, в том числе по 18 и семь игр подряд, имеют в активе 51 очко в 28 играх и занимают первое место на «Востоке» и в регулярном чемпионате КХЛ.

Спартак 4:3 ОТ
(0:1, 1:2, 2:0)
Автомобилист
14.11.2018, 19:30 Зрители: 8437 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь Уланов Андрей Мартемьянов
Вратари
Юлиус Гудачек Владимир Сохатский
1-й период
Денис Бодров 05:11
Дэн Секстон (Ф. Паре) 08:50
2-й период
23:49 Владислав Провольнев
Артем Гареев (К. Лямин, Н. Трямкин) 28:40
Михаил Мамкин 29:00
29:31 Илья Зубов (К. Даугавиньш)
Дэн Секстон (Н. Трямкин) 31:28
33:38 Евгений Кулик
3-й период
42:54 Максим Гончаров
45:12 Александр Хохлачев (Е. Кулик)
50:08 Ярослав Дыбленко
53:39 Александр Хохлачев (В. Провольнев, Р. Ганзл)
Овертайм
60:38 Мартиньш Карсумс
64:48 Вячеслав Лещенко (А. Хохлачев)
Статистика
8 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
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