Команда Найджела Доуса разучилась побеждать

Источник: РИА "Новости"

Встреча состоялась в Москве и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 1:2, 2:1, 1:0). При по ходу игры гости вели 3:1, но упустили преимущество и проиграли.

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В составе «Спартака» шайбы забросили Илья Зубов (30-я минута), Александр Хохлачев (46-я и 54-я) и Вячеслав Лещенко (65-я). На 61-й минуте спартаковец Мартиньш Карсумс не реализовал буллит. У гостей отличились Дэн Секстон (9-я и 32-я) и Артем Гареев (29-я).

Доус провел на площадке 22 минуты, но результативными действиями не отметился, завершив игру с показателем полезности «-1».

Таким образом, «Автомобилист» потерпел третье поражение в нынешнем сезоне. При этом команда Доуса впервые в сезоне проиграла две игры подряд. В прошлом матче они уступили питерскому СКА (2:5).