Команда Найджела Доуса разучилась побеждать
Екатеринбургский «Автомобилист», в составе которого выступает
Екатеринбургский «Автомобилист», в составе которого выступает
Встреча состоялась в Москве и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 1:2, 2:1, 1:0). При по ходу игры гости вели 3:1, но упустили преимущество и проиграли.
В составе «Спартака» шайбы забросили Илья Зубов (30-я минута), Александр Хохлачев (46-я и 54-я) и Вячеслав Лещенко (65-я). На 61-й минуте спартаковец Мартиньш Карсумс не реализовал буллит. У гостей отличились Дэн Секстон (9-я и 32-я) и Артем Гареев (29-я).
Доус провел на площадке 22 минуты, но результативными действиями не отметился, завершив игру с показателем полезности «-1».
Таким образом, «Автомобилист» потерпел третье поражение в нынешнем сезоне. При этом команда Доуса впервые в сезоне проиграла две игры подряд. В прошлом матче они уступили питерскому СКА (2:5).
Подопечные Андрея Мартемьянова, выиграв 25 из 28 матчей, в том числе по 18 и семь игр подряд, имеют в активе 51 очко в 28 играх и занимают первое место на «Востоке» и в регулярном чемпионате КХЛ.
|Спартак
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4:3 ОТ
(0:1, 1:2, 2:0)
|Автомобилист
|Игорь Уланов
|Андрей Мартемьянов
|Юлиус Гудачек
|Владимир Сохатский
|1-й период
|Денис Бодров
|05:11
|Дэн Секстон (Ф. Паре)
|08:50
|2-й период
|23:49
|Владислав Провольнев
|Артем Гареев (К. Лямин, Н. Трямкин)
|28:40
|Михаил Мамкин
|29:00
|29:31
|Илья Зубов (К. Даугавиньш)
|Дэн Секстон (Н. Трямкин)
|31:28
|33:38
|Евгений Кулик
|3-й период
|42:54
|Максим Гончаров
|45:12
|Александр Хохлачев (Е. Кулик)
|50:08
|Ярослав Дыбленко
|53:39
|Александр Хохлачев (В. Провольнев, Р. Ганзл)
|Овертайм
|60:38
|Мартиньш Карсумс
|64:48
|Вячеслав Лещенко (А. Хохлачев)
|8
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)