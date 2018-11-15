Интриги дня КХЛ: ЦСКА не забыл финал Кубка Гагарина, «Ак Барс» будет бит
«Армейский» танк проедет столицу Татарстана без потерь.
«Армейский» танк проедет столицу Татарстана без потерь.
Интрига: ЦСКА приезжает в Казань в качестве фаворита поединка с хозяевами льда. Этот статус
Подопечные Игоря Никитина практически не заметили сопротивления со стороны «Йокерита» и «Торпедо», а также наголову по игре превзошли СКА.
А ещё в классной форме находится Илья Сорокин — он не пропускает уже почти 121 минуту.
В полном порядке у
Коллектив Зинэтулы Билялетдинова в двух последних встречах переиграл «Торпедо» и «Слован». Правда, стоит отметить, что победа над братиславцами далась ему довольно трудно. По ходу игры «барсам» пришлось даже отыгрываться.
В составе обеих команд есть хоккеисты, которые сыграют в январе, в Казани, на Матче звёзд.
От ЦСКА туда поедут Кирилл Капризов и Никита Нестеров, а «Ак Барс» на домашнем празднике хоккея представит Пол Постма.
И блестящая форма, в которой они сейчас находятся, позволит им это сделать.
Прогноз: наверняка Зинэтула Билялетдинов
Интрига: матч со «Слованом» станет предпоследним для «Нефтехимика» в его длинной домашней серии, которая состоит из семи матчей. В пяти предыдущих команда Андрея Назарова переиграла соседей из «Ак Барса» и «Трактор». Уступила она рижским и московским динамовцам, а также «Салавату». Впрочем, к её чести отметим, что все эти поражения были минимальными. Московским динамовцам «волки» поиграли в овертайме, а решающую шайбу пропустили за две секунды до финальной сирены. «Слован» же хорошо провёл игру в Казани, заставив понервничать действующего чемпиона, открыв счёт в начале игры в меньшинстве. Тем не менее предположим, что победу в этой игре одержат подопечные Назарова. Финны «Нефтехимика» сейчас рвут и мечут: Руохомаа и Пуустинен набирают очки в течение нескольких игр кряду. И наверняка именно они помогут хозяевам сегодня набрать два очка.
Прогноз: «Нефтехимик» выиграет у «Слована» в основное время благодаря вдохновенной игре своих лидеров.
Интрига: динамовцы продолжают выездную серию по городам Поволжья. Рижане выиграли три последних матча у «Нефтехимика», «Северстали» и «Локомотива». Команда Анкипанса сейчас в отличной кондиции, у них забивают лидеры — Мэтью Майоне и Линус Виделль, которых, кстати, выбрали на Матч звёзд КХЛ. Это немудрено, ведь тот же Майоне сейчас — второй
Прогноз: предположим, что этим победителем станет «Динамо», которое выиграет за счёт своих лидеров.
Владислав Уткин