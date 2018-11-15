Интриги дня КХЛ: ЦСКА не забыл финал Кубка Гагарина, «Ак Барс» будет бит

Источник: РИА "Новости"

«Ак Барс» — ЦСКА

Интрига: ЦСКА приезжает в Казань в качестве фаворита поединка с хозяевами льда. Этот статус красно-синим даёт не только первая строчка в Западной конференции и семиматчевая победная серия, но и довольно уверенная игра в последних встречах.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 12, 15.11.2018, 19:00 Ак Барс - ЦСКА -

Подопечные Игоря Никитина практически не заметили сопротивления со стороны «Йокерита» и «Торпедо», а также наголову по игре превзошли СКА.

А ещё в классной форме находится Илья Сорокин — он не пропускает уже почти 121 минуту.

В полном порядке у красно-синих также Попов, Окулов и Шалунов, которые набирают очки несколько игр подряд. У «Ак Барса» дела в последнее время тоже идут неплохо.

Коллектив Зинэтулы Билялетдинова в двух последних встречах переиграл «Торпедо» и «Слован». Правда, стоит отметить, что победа над братиславцами далась ему довольно трудно. По ходу игры «барсам» пришлось даже отыгрываться.

В составе обеих команд есть хоккеисты, которые сыграют в январе, в Казани, на Матче звёзд.

От ЦСКА туда поедут Кирилл Капризов и Никита Нестеров, а «Ак Барс» на домашнем празднике хоккея представит Пол Постма.

Безусловно, стоит отметить, что сегодня в Казани снова встретятся финалисты прошлого Кубка Гагарина, и у «армейцев» наверняка будет дополнительная мотивация на то, чтобы взять пусть и небольшой, но реванш у команды из столицы Татарстана за проигранный трофей.

И блестящая форма, в которой они сейчас находятся, позволит им это сделать.

Прогноз: наверняка Зинэтула Билялетдинов что-нибудь придумает, и «Ак Барс» навяжет бескомпромиссную борьбу «армейцам». Но те идут по турнирной дистанции, словно танк, и сбавлять ход не собираются. Поэтому ставим на их победу в основное время.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 12, 15.11.2018, 19:00 Нефтехимик - Слован -

«Нефтехимик» — «Слован»

Интрига: матч со «Слованом» станет предпоследним для «Нефтехимика» в его длинной домашней серии, которая состоит из семи матчей. В пяти предыдущих команда Андрея Назарова переиграла соседей из «Ак Барса» и «Трактор». Уступила она рижским и московским динамовцам, а также «Салавату». Впрочем, к её чести отметим, что все эти поражения были минимальными. Московским динамовцам «волки» поиграли в овертайме, а решающую шайбу пропустили за две секунды до финальной сирены. «Слован» же хорошо провёл игру в Казани, заставив понервничать действующего чемпиона, открыв счёт в начале игры в меньшинстве. Тем не менее предположим, что победу в этой игре одержат подопечные Назарова. Финны «Нефтехимика» сейчас рвут и мечут: Руохомаа и Пуустинен набирают очки в течение нескольких игр кряду. И наверняка именно они помогут хозяевам сегодня набрать два очка.



Прогноз: «Нефтехимик» выиграет у «Слована» в основное время благодаря вдохновенной игре своих лидеров.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 12, 15.11.2018, 19:00 Торпедо НН - Динамо Р -

«Торпедо» — «Динамо» (Рига)

Интрига: динамовцы продолжают выездную серию по городам Поволжья. Рижане выиграли три последних матча у «Нефтехимика», «Северстали» и «Локомотива». Команда Анкипанса сейчас в отличной кондиции, у них забивают лидеры — Мэтью Майоне и Линус Виделль, которых, кстати, выбрали на Матч звёзд КХЛ. Это немудрено, ведь тот же Майоне сейчас — второй бомбардир-защитник лиги, а Виделль находится на шестой строчке в табели самых результативных игроков чемпионата. Эти парни могут вытащить Ригу, но в сегодняшней игре они столкнутся с хорошо организованной торпедовской обороной. Да, нижегородцы уступили всухую ЦСКА, но, учитывая блестящую форму «армейцев», поражение от них со счётом 0:3 — это далеко не самый зазорный результат. Ждём в этой игре крайне упорную борьбу. Победитель в нижегородском матче выиграет с преимуществом в одну-две шайбы.



Прогноз: предположим, что этим победителем станет «Динамо», которое выиграет за счёт своих лидеров.