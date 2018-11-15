ЦСКА одержал восьмую победу подряд в КХЛ, разгромив «Ак Барс»

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Заброшенными шайбами отметились Михаил Григоренко (8-я, 33-я минуты), Антон Слепышев (25), Иван Телегин (36) и Константин Окулов (59). Для армейцев эта победа стала восьмой подряд в текущем сезоне КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место, набрав в 27 матчах 46 очков, «Ак Барс» на Востоке с 39 очками после 28 игр идет третьим.