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21:28 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА одержал восьмую победу подряд в КХЛ, разгромив «Ак Барс»

ТАСС, 15 ноября. Московский ЦСКА одержал крупную победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 5:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Заброшенными шайбами отметились Михаил Григоренко (8-я, 33-я минуты), Антон Слепышев (25), Иван Телегин (36) и Константин Окулов (59). Для армейцев эта победа стала восьмой подряд в текущем сезоне КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место, набрав в 27 матчах 46 очков, «Ак Барс» на Востоке с 39 очками после 28 игр идет третьим.

В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», «Ак Барс» примет рижское «Динамо». Обе встречи пройдут 17 ноября.

Ак Барс 0:5
(0:1, 0:3, 0:1)
ЦСКА
15.11.2018, 19:00 Зрители: 8890 Регулярный чемпионат "Татнефть-Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Игорь Никитин
Вратари
Эмиль Гарипов Илья Сорокин
1-й период
Михаил Григоренко (Л. Вей, М. Науменков) 07:49
18:06 Рафаэль Батыршин
2-й период
22:19 Альберт Яруллин
Антон Слепышев (М. Робинсон, К. Окулов) 24:16
Сергей Андронов 25:04
26:00 Александр Бурмистров
Михаил Григоренко 32:38
Никита Нестеров 34:14
Иван Телегин (А. Марченко, А. Светлаков) 35:33
Сергей Андронов 39:54
3-й период
42:56 Артем Лукоянов
Клас Дальбек 52:57
55:51 Александр Бурмистров
Андрей Светлаков 55:51
Константин Окулов (М. Науменков, М. Пашнин) 58:49
Статистика
8 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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