ЦСКА одержал восьмую победу подряд в КХЛ, разгромив «Ак Барс»
ТАСС, 15 ноября. Московский ЦСКА одержал крупную победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 5:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 15 ноября. Московский ЦСКА одержал крупную победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 5:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами отметились Михаил Григоренко (8-я, 33-я минуты), Антон Слепышев (25), Иван Телегин (36) и Константин Окулов (59). Для армейцев эта победа стала восьмой подряд в текущем сезоне КХЛ.
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место, набрав в 27 матчах 46 очков, «Ак Барс» на Востоке с 39 очками после 28 игр идет третьим.
В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», «Ак Барс» примет рижское «Динамо». Обе встречи пройдут 17 ноября.
|Зинэтула Билялетдинов
|Игорь Никитин
|Эмиль Гарипов
|Илья Сорокин
|1-й период
|Михаил Григоренко (Л. Вей, М. Науменков)
|07:49
|18:06
|Рафаэль Батыршин
|2-й период
|22:19
|Альберт Яруллин
|Антон Слепышев (М. Робинсон, К. Окулов)
|24:16
|Сергей Андронов
|25:04
|26:00
|Александр Бурмистров
|Михаил Григоренко
|32:38
|Никита Нестеров
|34:14
|Иван Телегин (А. Марченко, А. Светлаков)
|35:33
|Сергей Андронов
|39:54
|3-й период
|42:56
|Артем Лукоянов
|Клас Дальбек
|52:57
|55:51
|Александр Бурмистров
|Андрей Светлаков
|55:51
|Константин Окулов (М. Науменков, М. Пашнин)
|58:49
|8
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)