КХЛ: Белорусы не являются легионерами, но нужны поправки в регламент

Напомним, главный тренер «Сибири» Александр Андриевский ранее сообщил, что игроки из Беларуси продолжают носить статус легионера.



«Определение статуса “иностранный игрок” для хоккеистов, а также в связи с этим ограничения для клубов осуществляются согласно Закону о спорте, нормативным актам Минспорта России и ФХР. Белорусы не являются легионерами, но необходимо внести технические правки в Регламент КХЛ, которые примет совет директоров КХЛ в ближайшее время. После утверждения указанных изменений все процедурные вопросы будут решены», — заявили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.