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12:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Салават» подтвердил обмен Фёдорова в «Спартак» на Филатова

ХК «Салават Юлаев» произвёл обмен с московским «Спартаком», информирует официальный сайт клуба.

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В уфимский клуб переходит нападающий Никита Филатов, а в обратном направлении проследует форвард Артём Фёдоров. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

25-летний Фёдоров в этом сезоне принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата, набрав 2 (0+2) очка при показателе полезности «-7». В среднем за матч Фёдоров проводил на льду 13 минут 6 секунд. В последний раз на уровне КХЛ Артём отмечался заброшенной шайбой 28 сентября 2017 года — в игре с «Ладой».

28-летний Филатов в нынешнем чемпионате забросил три шайбы и сделал пять голевых передач в 15 матчах «регулярки». Никита возвращается в уфимский клуб, где уже выступал на протяжении двух сезонов (2012−2014), которые были одними из лучших за его карьеру в лиге.

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