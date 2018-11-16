«Салават» подтвердил обмен Фёдорова в «Спартак» на Филатова

В уфимский клуб переходит нападающий Никита Филатов, а в обратном направлении проследует форвард Артём Фёдоров. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

25-летний Фёдоров в этом сезоне принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата, набрав 2 (0+2) очка при показателе полезности «-7». В среднем за матч Фёдоров проводил на льду 13 минут 6 секунд. В последний раз на уровне КХЛ Артём отмечался заброшенной шайбой 28 сентября 2017 года — в игре с «Ладой».