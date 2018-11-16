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14:54 (мск), источник: Чемпионат.com

КХЛ дисквалифицировала руководство «Слована» и запретила дозаявку игроков

Континентальная хоккейная лига наложила спортивную корпоративную дисквалификацию на руководство «Слована» в лице Юрая Широки ст. и Юрая Широки мл.

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«КХЛ неоднократно предупреждала руководство ХК “Слован” о необходимости чёткого соблюдения графика погашения имеющихся у клуба задолженностей. “Слован” был допущен к участию в чемпионате КХЛ-2018/19 только при условии выполнения финансовых обязательств. Однако размер выплат по ходу сезона не соответствовал ранее заявленным, и на данный момент “Слован” так и не погасил задолженности перед игроками за прошлый сезон. В связи с этим принято решение дисквалифицировать руководство ХК “Слован” в лице Юрая Широки ст. и Юрая Широки мл., а также запретить регистрацию контрактов клуба с игроками и дозаявлять игроков в течение сезона», — заявили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

Напомним, ранее в этом сезоне континентальная хоккейная лига наложила спортивную корпоративную дисквалификацию на руководство «Адмирала» в лице Сергея Сошникова и Александра Селиванова.

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