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14:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Сразу согласился взять гражданство». Канадский легионер «Барыса» рассказал о решении играть за сборную Казахстана

Канадский защитник «Барыса» Даррен Диц в интервью официальному сайту КХЛ подтвердил, что проходит процесс натурализации и будет играть за сборную Казахстана за на домашнем чемпионате мира-2019.

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За астанинский клуб Диц выступает с прошлого сезона. В 70 матчах КХЛ защитник набрал 47 (16+31) очков, причем 28 (9+19) баллов — в 26 играх текущего чемпионата. В итоге болельщики выбрали 25-летнего Дица для участия в Матче звезд лиги.

— Стало известно, что вы решили играть за сборную Казахстана.
— В середине прошлого сезона со мной поговорили, узнали, интересно ли мне это, предложили взять гражданство. Я без промедлений согласился, это большая честь и новый опыт для меня, горжусь этим. Чемпионат мира — особый турнир, прежде никогда не выпадало такой возможность, — сказал Диц.

Напомним, в конце августа президент «Барыса» Борис Иванищев рассказал, что клуб планирует натурализовать Дица для игры за сборную.

Добавим, что сборная Казахстана в 2019 году сыграет на чемпионате мира в первом дивизиона. Турнир впервые пройдет в Астане.

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