Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Витязь0
Металлург Мг1
Хоккей. КХЛ
2-й период
СКА1
Трактор0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак0
Локомотив3
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи1
Северсталь0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн0
Автомобилист4
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев3
Адмирал1
Хоккей. КХЛ
16:30
БарысОТ2
ХК Динамо3
Хоккей. КХЛ
15:30
СибирьБ2
Амур1
Хоккей. НХЛ
17.11
Даллас Старз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
17.11
Виннипег Джетс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
17.11
Чикаго Блэкхокс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
17.11
Колорадо Эвеланш
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
17.11
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
17.11
Анахайм Дакс
Торонто Мэйпл Ливз
Все события
Фоторепортажи
26Первый день Ари в сборной. И особенный подарок от Газинского
13Тренировка сборной: мороз и солнце в день рождения Лунева
20:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» в овертайме проиграл команде бывшего тренера сборной Казахстана

Хоккеисты «Барыса» уступили московскому «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игра проходила сегодня, 16 ноября, в Астане, и завершилось со счетом 3:2 в пользу гостей в овертайме.

В прошедшем матче «Барыс» не мог рассчитывать сразу на четырех хоккеистов — капитан Брэндон Боченски, защитник Джесси Блэкер и нападающий Мэтт Фрэттин получили травмы, а форварду Андре Петерссону тренерский штаб дал отдохнуть.

Несмотря на перестановки в звеньях, «Барыс» смог очень быстро открыть счет. На 17-й секунде астанинцы получили численное большинство, а на 57-й Никита Михайлис поразил ворота «Динамо».

Вторая шайба в матче случилась уже во втором периоде. Отыграться «Динамо» смогло на 32-й минуте, когда забил Владимир Брюквин.

В третьем периоде команды обменялись голами. На 45-й минуте Владимир Шипачев реализовал большинство и вывел «Динамо» вперед, но на 55-й игру в овертайм перевел форвард «Барыса» и сборной Казахстана Дастин Бойд, который забил своему бывшему клубу.

В дополнительное время команды отыграли всего 53 секунды. Победу «Динамо» принес Дмитрий Кагарлицкий, отличившийся в равных составах.

Отметим, что «Динамо» в начале октября возглавил Владимир Крикунов, который в сезоне 2012/13 был главным тренером «Барыса» и сборной Казахстана.

Для «Барыса» это поражение стало вторым подряд после серии из трех побед, а «Динамо» одержало вторую победу кряду. С 40 очками астанинский клуб занимает третье место в Восточной конференции, а московская команда с 25 баллами идет восьмой на «Западе».

Барыс 2:3 ОТ
(1:0, 0:1, 1:1)
ХК Динамо
16.11.2018, 16:30 Зрители: 4520 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Владимир Крикунов
Вратари
Доминик Граховина Александр Еременко
1-й период
Микс Индрашис 00:17
00:57 Никита Михайлис (Д. Дитц, Р. Старченко)
13:06 Павел Акользин
15:47 Павел Акользин
2-й период
Егор I Зайцев 22:24
Владимир Брюквин (М. Индрашис, Дан. Тарасов) 31:25
Мика Койвисто 33:11
Игорь Макаров 35:04
3-й период
42:52
Вадим Шипачев (М. Койвисто) 44:13
54:44 Дастин Бойд
Овертайм
Дмитрий Кагарлицкий (Ю. Хиетанен) 60:53
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ХК Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Тренер "Барыса" объяснил второе подряд поражение, рассказал о травмах и оценил игру молодежи
Забыть и двигаться дальше: сборная России готовится к Швеции
Чемпионка ОИ Йохауг победила в 1-й гонке после дисквалификации
Флойд Мэйуэзер назвал условия проведения боя с Нурмагомедовым
«Выскочили с ножами в зубах»: Канада — о победе РФ в суперсерии
Дмитрий Губерниев: Не надо было допинг жрать
Адвокат Павла Мамаева: Сейчас мы лишены доступа к правосудию
«Я по-прежнему борюсь»: Фернандо Риксен отказывается умирать
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь