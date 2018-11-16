«Барыс» в овертайме проиграл команде бывшего тренера сборной Казахстана
Хоккеисты «Барыса» уступили московскому «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» уступили московскому «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 16 ноября, в Астане, и завершилось со счетом 3:2 в пользу гостей в овертайме.
В прошедшем матче «Барыс» не мог рассчитывать сразу на четырех хоккеистов — капитан Брэндон Боченски, защитник Джесси Блэкер и нападающий Мэтт Фрэттин получили травмы, а форварду Андре Петерссону тренерский штаб дал отдохнуть.
Несмотря на перестановки в звеньях, «Барыс» смог очень быстро открыть счет. На 17-й секунде астанинцы получили численное большинство, а на 57-й Никита Михайлис поразил ворота «Динамо».
Вторая шайба в матче случилась уже во втором периоде. Отыграться «Динамо» смогло на 32-й минуте, когда забил Владимир Брюквин.
В третьем периоде команды обменялись голами. На 45-й минуте Владимир Шипачев реализовал большинство и вывел «Динамо» вперед, но на 55-й игру в овертайм перевел форвард «Барыса» и сборной Казахстана Дастин Бойд, который забил своему бывшему клубу.
В дополнительное время команды отыграли всего 53 секунды. Победу «Динамо» принес Дмитрий Кагарлицкий, отличившийся в равных составах.
Отметим, что «Динамо» в начале октября возглавил Владимир Крикунов, который в сезоне 2012/13 был главным тренером «Барыса» и сборной Казахстана.
Для «Барыса» это поражение стало вторым подряд после серии из трех побед, а «Динамо» одержало вторую победу кряду. С 40 очками астанинский клуб занимает третье место в Восточной конференции, а московская команда с 25 баллами идет восьмой на «Западе».
|Андрей Скабелка
|Владимир Крикунов
|Доминик Граховина
|Александр Еременко
|1-й период
|Микс Индрашис
|00:17
|00:57
|Никита Михайлис (Д. Дитц, Р. Старченко)
|13:06
|Павел Акользин
|15:47
|Павел Акользин
|2-й период
|Егор I Зайцев
|22:24
|Владимир Брюквин (М. Индрашис, Дан. Тарасов)
|31:25
|Мика Койвисто
|33:11
|Игорь Макаров
|35:04
|3-й период
|42:52
|Вадим Шипачев (М. Койвисто)
|44:13
|54:44
|Дастин Бойд
|Овертайм
|Дмитрий Кагарлицкий (Ю. Хиетанен)
|60:53
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)