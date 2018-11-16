«Барыс» в овертайме проиграл команде бывшего тренера сборной Казахстана

Игра проходила сегодня, 16 ноября, в Астане, и завершилось со счетом 3:2 в пользу гостей в овертайме.

В прошедшем матче «Барыс» не мог рассчитывать сразу на четырех хоккеистов — капитан Брэндон Боченски, защитник Джесси Блэкер и нападающий Мэтт Фрэттин получили травмы, а форварду Андре Петерссону тренерский штаб дал отдохнуть.

Несмотря на перестановки в звеньях, «Барыс» смог очень быстро открыть счет. На 17-й секунде астанинцы получили численное большинство, а на 57-й Никита Михайлис поразил ворота «Динамо».

Вторая шайба в матче случилась уже во втором периоде. Отыграться «Динамо» смогло на 32-й минуте, когда забил Владимир Брюквин.

В третьем периоде команды обменялись голами. На 45-й минуте Владимир Шипачев реализовал большинство и вывел «Динамо» вперед, но на 55-й игру в овертайм перевел форвард «Барыса» и сборной Казахстана Дастин Бойд, который забил своему бывшему клубу.

В дополнительное время команды отыграли всего 53 секунды. Победу «Динамо» принес Дмитрий Кагарлицкий, отличившийся в равных составах.

Отметим, что «Динамо» в начале октября возглавил Владимир Крикунов, который в сезоне 2012/13 был главным тренером «Барыса» и сборной Казахстана.