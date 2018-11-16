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21:11 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» объяснил второе подряд поражение, рассказал о травмах и оценил игру молодежи

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от московского «Динамо» в овертайме.

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Игра регулярного чемпионата КХЛ в Астане завершилась со счетом 1:2. Для «Барыса» это поражение стало вторым подряд после серии из трех побед.

В прошедшем матче «Барыс» не мог рассчитывать сразу на четырех хоккеистов — капитан Брэндон Боченски, защитник Джесси Блэкер и нападающий Мэтт Фрэттин получили травмы, а форварду Андре Петерссону тренерский штаб дал отдохнуть.

— Соперника с победой. Хороший матч, могу согласиться. Не совсем простая ситуация у нас сейчас, но я могу сказать ребятам только спасибо. Хорошая реакция была на прошлый матч, когда мы пропустили много шайб. Сегодня, скажем так, надежно сыграли в обороне. Да, были там моменты, но без моментов не бывает в хоккее. Где ошибались, тут же ложились под шайбы, вратарь выручал. Проигрывали, но удалось перевести игру в овертайм.

К сожалению, получился зеркальный матч. В Москве мы выиграли, нам больше повезло, здесь — «Динамо». Не знаю, повезло или нет, все же это был гол с игры, и здесь о везении, наверное, не стоит говорить. Использовали нашу ошибку. Сегодня мы это очко заслужили, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».

— Сегодня не было четырех ведущих игроков. Увидим ли мы в следующем матче Фрэттина и Петерссона?

— Не увидим.

— Сегодня на льду было много молодых игроков. Справились ли они с тренерской установкой на игру?

— Мне кажется, они вышли с хорошей энергией на игру. Если брать сегодняшний матч, то только трое наших хоккеистов не смогут выступить на чемпионате мира. Да, у нас непростая ситуация с травмированными. И я сказал ребятам, что это шанс, выходите, доказывайте, получайте игровую практику. Я думаю, что сегодня они справились. Сегодня вся команда держала достаточно хороший уровень, скорости.

Отметим, что «Барыс» с 40 очкам занимает третье место в Восточной конференции. Следующий матч астанинский клуб проведет 18 ноября на своем льду против «Салавата Юлаева» — игра начнется в 17:00 по столичному времени.

Барыс 2:3 ОТ
(1:0, 0:1, 1:1)
ХК Динамо
16.11.2018, 16:30 Зрители: 4520 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Владимир Крикунов
Вратари
Доминик Граховина Александр Еременко
1-й период
Микс Индрашис 00:17
00:57 Никита Михайлис (Д. Дитц, Р. Старченко)
13:06 Павел Акользин
15:47 Павел Акользин
2-й период
Егор I Зайцев 22:24
Владимир Брюквин (М. Индрашис, Дан. Тарасов) 31:25
Мика Койвисто 33:11
Игорь Макаров 35:04
3-й период
42:52
Вадим Шипачев (М. Койвисто) 44:13
54:44 Дастин Бойд
Овертайм
Дмитрий Кагарлицкий (Ю. Хиетанен) 60:53
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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