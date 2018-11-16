Тренер «Барыса» объяснил второе подряд поражение, рассказал о травмах и оценил игру молодежи
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от московского «Динамо» в овертайме.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от московского «Динамо» в овертайме.
Игра регулярного чемпионата КХЛ в Астане завершилась со счетом 1:2. Для «Барыса» это поражение стало вторым подряд после серии из трех побед.
В прошедшем матче «Барыс» не мог рассчитывать сразу на четырех хоккеистов — капитан Брэндон Боченски, защитник Джесси Блэкер и нападающий Мэтт Фрэттин получили травмы, а форварду Андре Петерссону тренерский штаб дал отдохнуть.
— Соперника с победой. Хороший матч, могу согласиться. Не совсем простая ситуация у нас сейчас, но я могу сказать ребятам только спасибо. Хорошая реакция была на прошлый матч, когда мы пропустили много шайб. Сегодня, скажем так, надежно сыграли в обороне. Да, были там моменты, но без моментов не бывает в хоккее. Где ошибались, тут же ложились под шайбы, вратарь выручал. Проигрывали, но удалось перевести игру в овертайм.
К сожалению, получился зеркальный матч. В Москве мы выиграли, нам больше повезло, здесь — «Динамо». Не знаю, повезло или нет, все же это был гол с игры, и здесь о везении, наверное, не стоит говорить. Использовали нашу ошибку. Сегодня мы это очко заслужили, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».
— Сегодня не было четырех ведущих игроков. Увидим ли мы в следующем матче Фрэттина и Петерссона?
— Не увидим.
— Сегодня на льду было много молодых игроков. Справились ли они с тренерской установкой на игру?
— Мне кажется, они вышли с хорошей энергией на игру. Если брать сегодняшний матч, то только трое наших хоккеистов не смогут выступить на чемпионате мира. Да, у нас непростая ситуация с травмированными. И я сказал ребятам, что это шанс, выходите, доказывайте, получайте игровую практику. Я думаю, что сегодня они справились. Сегодня вся команда держала достаточно хороший уровень, скорости.
Отметим, что «Барыс» с 40 очкам занимает третье место в Восточной конференции. Следующий матч астанинский клуб проведет 18 ноября на своем льду против «Салавата Юлаева» — игра начнется в 17:00 по столичному времени.
|Андрей Скабелка
|Владимир Крикунов
|Доминик Граховина
|Александр Еременко
|1-й период
|Микс Индрашис
|00:17
|00:57
|Никита Михайлис (Д. Дитц, Р. Старченко)
|13:06
|Павел Акользин
|15:47
|Павел Акользин
|2-й период
|Егор I Зайцев
|22:24
|Владимир Брюквин (М. Индрашис, Дан. Тарасов)
|31:25
|Мика Койвисто
|33:11
|Игорь Макаров
|35:04
|3-й период
|42:52
|Вадим Шипачев (М. Койвисто)
|44:13
|54:44
|Дастин Бойд
|Овертайм
|Дмитрий Кагарлицкий (Ю. Хиетанен)
|60:53
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)