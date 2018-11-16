Тренер «Барыса» объяснил второе подряд поражение, рассказал о травмах и оценил игру молодежи

Игра регулярного чемпионата КХЛ в Астане завершилась со счетом 1:2. Для «Барыса» это поражение стало вторым подряд после серии из трех побед.

В прошедшем матче «Барыс» не мог рассчитывать сразу на четырех хоккеистов — капитан Брэндон Боченски, защитник Джесси Блэкер и нападающий Мэтт Фрэттин получили травмы, а форварду Андре Петерссону тренерский штаб дал отдохнуть.

— Соперника с победой. Хороший матч, могу согласиться. Не совсем простая ситуация у нас сейчас, но я могу сказать ребятам только спасибо. Хорошая реакция была на прошлый матч, когда мы пропустили много шайб. Сегодня, скажем так, надежно сыграли в обороне. Да, были там моменты, но без моментов не бывает в хоккее. Где ошибались, тут же ложились под шайбы, вратарь выручал. Проигрывали, но удалось перевести игру в овертайм.

К сожалению, получился зеркальный матч. В Москве мы выиграли, нам больше повезло, здесь — «Динамо». Не знаю, повезло или нет, все же это был гол с игры, и здесь о везении, наверное, не стоит говорить. Использовали нашу ошибку. Сегодня мы это очко заслужили, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».

— Сегодня не было четырех ведущих игроков. Увидим ли мы в следующем матче Фрэттина и Петерссона?

— Не увидим.

— Сегодня на льду было много молодых игроков. Справились ли они с тренерской установкой на игру?

— Мне кажется, они вышли с хорошей энергией на игру. Если брать сегодняшний матч, то только трое наших хоккеистов не смогут выступить на чемпионате мира. Да, у нас непростая ситуация с травмированными. И я сказал ребятам, что это шанс, выходите, доказывайте, получайте игровую практику. Я думаю, что сегодня они справились. Сегодня вся команда держала достаточно хороший уровень, скорости.