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20:59 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер сборной Казахстана рассказал о победе над «Барысом» в Астане

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги гостевого матча против «Барыса».

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Игра в Астане завершилась со счетом 1:2 в овертайме в пользу гостей. Для «динамовцев» эта победа стала второй подряд.

— Я думаю, хорошая интересная игра получилась. Может, не так много голов, но, с другой стороны, нам тренерам полегче. Много было моментов, борьбы, обе команды сражались от ножа. Проигрывали в начале матча, видимо, не проснулись. Хорошо, что нам немного повезло в конце матча. Убежали два в один и забили. Доволен действиями своей команды, ребята старались, боролись, — цитирует Крикунова официальный сайт «Барыса».

— Владимир Васильевич, приятно было играть в Астане?

— Да, хороший дворец, хорошие воспоминания.

Отметим, что в сезоне 2012/13 Крикунов был главным тренером «Барыса» и сборной Казахстана. Под его руководством клуб в первом раунде плей-офф проиграл «Трактору» (3:4), а сборная выиграла чемпионат мира в первом дивизионе и вышла в элиту.

Барыс 2:3 ОТ
(1:0, 0:1, 1:1)
ХК Динамо
16.11.2018, 16:30 Зрители: 4520 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Владимир Крикунов
Вратари
Доминик Граховина Александр Еременко
1-й период
Микс Индрашис 00:17
00:57 Никита Михайлис (Д. Дитц, Р. Старченко)
13:06 Павел Акользин
15:47 Павел Акользин
2-й период
Егор I Зайцев 22:24
Владимир Брюквин (М. Индрашис, Дан. Тарасов) 31:25
Мика Койвисто 33:11
Игорь Макаров 35:04
3-й период
42:52
Вадим Шипачев (М. Койвисто) 44:13
54:44 Дастин Бойд
Овертайм
Дмитрий Кагарлицкий (Ю. Хиетанен) 60:53
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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