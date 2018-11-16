Экс-тренер сборной Казахстана рассказал о победе над «Барысом» в Астане

— Я думаю, хорошая интересная игра получилась. Может, не так много голов, но, с другой стороны, нам тренерам полегче. Много было моментов, борьбы, обе команды сражались от ножа. Проигрывали в начале матча, видимо, не проснулись. Хорошо, что нам немного повезло в конце матча. Убежали два в один и забили. Доволен действиями своей команды, ребята старались, боролись, — цитирует Крикунова официальный сайт «Барыса».