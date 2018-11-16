Экс-тренер сборной Казахстана рассказал о победе над «Барысом» в Астане
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги гостевого матча против «Барыса».
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги гостевого матча против «Барыса».
Игра в Астане завершилась со счетом 1:2 в овертайме в пользу гостей. Для «динамовцев» эта победа стала второй подряд.
— Я думаю, хорошая интересная игра получилась. Может, не так много голов, но, с другой стороны, нам тренерам полегче. Много было моментов, борьбы, обе команды сражались от ножа. Проигрывали в начале матча, видимо, не проснулись. Хорошо, что нам немного повезло в конце матча. Убежали два в один и забили. Доволен действиями своей команды, ребята старались, боролись, — цитирует Крикунова официальный сайт «Барыса».
— Владимир Васильевич, приятно было играть в Астане?
— Да, хороший дворец, хорошие воспоминания.
Отметим, что в сезоне 2012/13 Крикунов был главным тренером «Барыса» и сборной Казахстана. Под его руководством клуб в первом раунде
|Андрей Скабелка
|Владимир Крикунов
|Доминик Граховина
|Александр Еременко
|1-й период
|Микс Индрашис
|00:17
|00:57
|Никита Михайлис (Д. Дитц, Р. Старченко)
|13:06
|Павел Акользин
|15:47
|Павел Акользин
|2-й период
|Егор I Зайцев
|22:24
|Владимир Брюквин (М. Индрашис, Дан. Тарасов)
|31:25
|Мика Койвисто
|33:11
|Игорь Макаров
|35:04
|3-й период
|42:52
|Вадим Шипачев (М. Койвисто)
|44:13
|54:44
|Дастин Бойд
|Овертайм
|Дмитрий Кагарлицкий (Ю. Хиетанен)
|60:53
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)