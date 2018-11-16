«Спартак» проиграл «Локомотиву» в матче чемпионата КХЛ

У победителей шайбы забросили Рушан Рафиков (3-я минута), Егор Аверин (23) и Андрей Локтионов (28). В составе проигравших отличился Александр Хохлачев (48).

Московский клуб занимает пятое место в Западной конференции, набрав 31 очко. «Локомотив» расположился на четвертой строчке (39).

В следующем матче «Спартак» 19 ноября в гостях сыграет с владивостокским «Адмиралом», «Локомотив» днем ранее также в гостях встретится с хельсинкским «Йокеритом».