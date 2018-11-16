«Спартак» проиграл «Локомотиву» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» проиграл ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» проиграл ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У победителей шайбы забросили Рушан Рафиков (3-я минута), Егор Аверин (23) и Андрей Локтионов (28). В составе проигравших отличился Александр Хохлачев (48).
Московский клуб занимает пятое место в Западной конференции, набрав 31 очко. «Локомотив» расположился на четвертой строчке (39).
В следующем матче «Спартак» 19 ноября в гостях сыграет с владивостокским «Адмиралом», «Локомотив» днем ранее также в гостях встретится с хельсинкским «Йокеритом».
Результаты остальных матчей дня:
|Игорь Уланов
|Дмитрий Квартальнов
|Юлиус Гудачек 58:38 (Ю. Гудачек 59:51)
|Илья Коновалов
|1-й период
|Рушан Рафиков
|02:01
|Андрей Локтионов
|19:13
|2-й период
|22:32
|Максим Цыплаков
|Егор Аверин (М. Осипов)
|22:47
|Максим I Осипов
|27:47
|Андрей Локтионов (Р. Рафиков)
|27:58
|29:01
|Александр Кутузов
|35:01
|3-й период
|42:16
|Александр Хохлачев
|44:57
|Ярослав Дыбленко
|47:22
|Александр Хохлачев
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)