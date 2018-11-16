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22:07 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» проиграл «Локомотиву» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» проиграл ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

У победителей шайбы забросили Рушан Рафиков (3-я минута), Егор Аверин (23) и Андрей Локтионов (28). В составе проигравших отличился Александр Хохлачев (48).

Московский клуб занимает пятое место в Западной конференции, набрав 31 очко. «Локомотив» расположился на четвертой строчке (39).

В следующем матче «Спартак» 19 ноября в гостях сыграет с владивостокским «Адмиралом», «Локомотив» днем ранее также в гостях встретится с хельсинкским «Йокеритом».

Результаты остальных матчей дня:

  • СКА (Санкт-Петербург) — «Трактор» (Челябинск) — 1:0.
  • «Сибирь» (Новосибирск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 Б.
  • «Барыс» (Астана) — «Динамо» (Москва) — 2:3 ОТ.
  • «Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:1.
  • «Витязь» (Подольск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:4.
  • «Динамо» (Минск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:4.
  • «Сочи» — «Северсталь» (Череповец) — 2:0.
Спартак 1:3
(0:1, 0:2, 1:0)
Локомотив
16.11.2018, 19:30 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь Уланов Дмитрий Квартальнов
Вратари
Юлиус Гудачек 58:38 (Ю. Гудачек 59:51) Илья Коновалов
1-й период
Рушан Рафиков 02:01
Андрей Локтионов 19:13
2-й период
22:32 Максим Цыплаков
Егор Аверин (М. Осипов) 22:47
Максим I Осипов 27:47
Андрей Локтионов (Р. Рафиков) 27:58
29:01
Александр Кутузов 35:01
3-й период
42:16 Александр Хохлачев
44:57 Ярослав Дыбленко
47:22 Александр Хохлачев
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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