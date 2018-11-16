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22:49 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Автомобилисту» в домашнем матче КХЛ

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Автомобилисту» в домашнем матче чемпионата КХЛ со счетом 0:4 (0:3, 0:1, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Дебют американского защитника Джонатона Блума в составе минчан получился смазанным. Против одного из лидеров текущего сезона КХЛ «зубры» старались действовать без существенных ошибок, но неудачная концовка уже в первом периоде предопределила исход встречи.

Стартовые минуты матча на «Чижовка-Арене» прошли в равной борьбе. Подопечные Андрея Сидоренко старались агрессивно действовать в зоне соперника и создали несколько моментов, чтобы забить. Все изменилось на девятой минуте первого периода. Нападающий «Автомобилиста» Егор Миловзоров наудачно бросил с острого угла, а Юнас Энрот слишком поздно отреагировал на действия соперника, пропустив шайбу. Гости недаром являются одной из сильнейших команд лиги по игре в большинстве. После удаления Патрика Уиркоша на 17-й минуте Егор Миловзоров во второй раз отличился голом, реализовав численное преимущество. Точный бросок Дениса Бодрова под занавес первого периода и вовсе свел шансы «Динамо» на успех к минимуму.

После отдыха «зубры» заменили вратаря, однако едва ли не первый бросок по воротам Михаила Карнаухова оказался голевым — 4:0. Динамовцы после такого холодного душа постарались стабилизировать свою игру, но перехватить инициативу им не удалось.

Далее хоккеистов минского «Динамо» ждет утомительное выездное турне: 19 ноября белорусская команда сыграет в Хабаровске с «Амуром», 21-го — с «Куньлунем», а завершит серию 23 ноября игрой во Владивостоке с «Адмиралом».

Динамо Мн 0:4
(0:3, 0:1, 0:0)
Автомобилист
16.11.2018, 19:30 Зрители: 8186 Регулярный чемпионат "Минск-Арена"
Главные тренеры
Андрей Сидоренко Андрей Мартемьянов
Вратари
Юнас Энрот 20:00 (М. Карнаухов 20:00) Владимир Сохатский
1-й период
04:14 Сергей Костицын
Стефан Да Коста 04:14
06:23
Егор Миловзоров (Д. Бодров, Г. Белоусов) 08:30
15:47 Патрик Уиркош
Егор Миловзоров (Д. Бодров, А.А. Василевский) 16:34
Денис Бодров (С. Да Коста, Д. Секстон) 18:02
2-й период
Дэн Секстон (Н. Доус) 20:22
Артем Гареев 24:37
Егор Миловзоров 33:14
3-й период
47:36 Денис Осипов
Иван Вишневский 53:51
Ефим Гуркин 59:00
Статистика
8 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Дмитрий Беляев (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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