Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Автомобилисту» в домашнем матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Дебют американского защитника Джонатона Блума в составе минчан получился смазанным. Против одного из лидеров текущего сезона КХЛ «зубры» старались действовать без существенных ошибок, но неудачная концовка уже в первом периоде предопределила исход встречи.

Стартовые минуты матча на «Чижовка-Арене» прошли в равной борьбе. Подопечные Андрея Сидоренко старались агрессивно действовать в зоне соперника и создали несколько моментов, чтобы забить. Все изменилось на девятой минуте первого периода. Нападающий «Автомобилиста» Егор Миловзоров наудачно бросил с острого угла, а Юнас Энрот слишком поздно отреагировал на действия соперника, пропустив шайбу. Гости недаром являются одной из сильнейших команд лиги по игре в большинстве. После удаления Патрика Уиркоша на 17-й минуте Егор Миловзоров во второй раз отличился голом, реализовав численное преимущество. Точный бросок Дениса Бодрова под занавес первого периода и вовсе свел шансы «Динамо» на успех к минимуму.

После отдыха «зубры» заменили вратаря, однако едва ли не первый бросок по воротам Михаила Карнаухова оказался голевым — 4:0. Динамовцы после такого холодного душа постарались стабилизировать свою игру, но перехватить инициативу им не удалось.