Капитан «Сибири» выбыл на три недели из-за травмы
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Капитан хоккейного клуба «Сибирь» защитник Олег Пиганович пропустит ориентировочно три недели
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Капитан хоккейного клуба «Сибирь» защитник Олег Пиганович пропустит ориентировочно три недели
Игрок получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром», который состоялся в пятницу в Новосибирске и завершился победой «Сибири» в серии буллитов (2:1).
«Медицинское обследование определило степень тяжести травмы: на восстановление защитнику понадобятся ориентировочно три недели», — говорится в сообщении клуба.
В текущем сезоне КХЛ 33-летний Пиганович провел 27 игр и набрал 7 очков (1 шайба + 6 передач).
Также сообщается, что защитник Владислав Наумов возвращен в расположение «Сибири» из