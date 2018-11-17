Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Слован
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси Дэвилз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс1
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм ДаксОТ1
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо ЭвеланшОТ2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго БлэкхоксБ1
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас СтарзОТ1
Бостон Брюинз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег ДжетсБ1
Баффало Сэйбрз2
Все события
Фоторепортажи
10Кононов в Тарасовке. Первые кадры
13Тренировка сборной: мороз и солнце в день рождения Лунева
13:01 (мск), источник: Р-Спорт

Капитан «Сибири» выбыл на три недели из-за травмы

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Капитан хоккейного клуба «Сибирь» защитник Олег Пиганович пропустит ориентировочно три недели из-за повреждения нижней части тела, сообщается на официальном сайте новосибирской команды.

Наверх

Игрок получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром», который состоялся в пятницу в Новосибирске и завершился победой «Сибири» в серии буллитов (2:1).

«Медицинское обследование определило степень тяжести травмы: на восстановление защитнику понадобятся ориентировочно три недели», — говорится в сообщении клуба.

В текущем сезоне КХЛ 33-летний Пиганович провел 27 игр и набрал 7 очков (1 шайба + 6 передач).

Также сообщается, что защитник Владислав Наумов возвращен в расположение «Сибири» из фарм-клуба — новокузнецкого «Металлурга».

Сибирь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Русские забыли дома допинг": что говорят в Германии об игре сборной России
Транькову угрожают после слов о Загитовой
«У японцев есть Ханю, у нас — Загитова». О лучшем прокате сезона
Зачем сборной России нужен Ари? Дайте дорогу Чалову!
Ковальчук молчал четыре матча, чтобы шикарно исполнить буллит
«Вашингтон» без двух звезд, но Овечкин забивает и побеждает
Покер Мовсисяна и первое поражение Украины. Матчи Лиги наций
Тарасова ударилась челюстью об лед после столкновения
СМИ: «Барселона» определилась с заменой Пике
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь