Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Ак Барс0
Динамо Р0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо НН2
Слован0
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик1
ЦСКА2
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси Дэвилз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
18.11
Миннесота Уайлд
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
18.11
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
18.11
Оттава Сенаторз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
18.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
18.11
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
18.11
Аризона Койотс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
18.11
Нэшвилл Предаторз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
18.11
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
18.11
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс1
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм ДаксОТ1
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо ЭвеланшОТ2
Вашингтон Кэпиталз3
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России крупно проиграла команде Германии
10Печальный Неаполь. Мальдини отправил Игнатьева в отставку
17:58 (мск), источник: Vesti.kz

Голкипер «Барыса» стал соавтором уникального достижения в КХЛ

Голкипер астанинского «Барыса» Хенрик Карлссон стал соавтором уникального достижения в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

В домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» Карлссон записал на свой счет две результативные передачи. Вратарь поучаствовал в голах Андре Петерссона и Никиты Михайлиса. Обе команды повторили рекорд лиги, забросив семь шайб за один период.

Таким образом, Карлссон на пару с коллегой по амплуа из «Амура» Алексеем Мурыгиным вратари набрали за матча три очка, что является уникальным достижением. Ничего подобного ни в КХЛ, ни в чемпионатах России не было.

Сам матч завершился поражением «Барыса» со счетом 5:6. Клуб из Астаны занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков после 27 матчей.

Барыс 5:6
(3:4, 1:2, 1:0)
Амур
14.11.2018, 16:30 Зрители: 4125 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Николай Борщевский
Вратари
Доминик Граховина 14:30 (Х. Карлссон 14:30-30:39, Д. Граховина 30:39-58:10) Алексей Мурыгин
1-й период
Ян I Коларж 04:01
04:07 Андре Петерссон (П. Кормье)
Вячеслав Ушенин (Г. Корягин, Вл. Ушенин) 09:11
Ян I Коларж 09:36
11:01 Кертис Валк
Артем Железков 11:01
12:09 Алексей Маклюков
Александр Горшков 12:09
Игорь Руденков 13:24
Александр Горшков (Вяч. Ушенин, Вл. Ушенин) 14:30
15:02 Андре Петерссон (Х. Карлссон)
Артем Железков (И. Величкин) 16:50
18:19
19:08 Никита Михайлис (Д. Дитц, Х. Карлссон)
2-й период
Кирилл Рассказов (Вл. Ушенин, А. Горшков) 21:10
29:48 Роман Старченко (А. Петерссон, Д. Дитц)
Антон Лазарев (В. Пьянов, А. Мурыгин) 30:39
36:30
3-й период
43:39 Патрис Кормье (А. Маклюков, К. Даллмэн)
Максим Кондратьев 44:11
Статистика
4 Штрафное время 14
5 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Амур
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Зарубежные судьи вновь пересмотрели результат боя на чемпионате Казахстана по боксу и вывели в финал проигравшего
Юдзуру Ханю выиграл этап серии Гран-при в Москве
Манчини собрался взять в сборную Италии нападающего «Зенита»
Ковальчук молчал четыре матча, чтобы шикарно исполнить буллит
Малышко, Логинов и Слепов выступят на первых этапах Кубка мира
Рыболовлев продаст «Монако»? Что нового в деле бизнесмена
Тарасова ударилась челюстью об лед после столкновения
СМИ: «Барселона» определилась с заменой Пике
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь