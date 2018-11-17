Голкипер «Барыса» стал соавтором уникального достижения в КХЛ

В домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» Карлссон записал на свой счет две результативные передачи. Вратарь поучаствовал в голах Андре Петерссона и Никиты Михайлиса. Обе команды повторили рекорд лиги, забросив семь шайб за один период.

Таким образом, Карлссон на пару с коллегой по амплуа из «Амура» Алексеем Мурыгиным вратари набрали за матча три очка, что является уникальным достижением. Ничего подобного ни в КХЛ, ни в чемпионатах России не было.