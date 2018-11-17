Голкипер «Барыса» стал соавтором уникального достижения в КХЛ
Голкипер астанинского «Барыса» Хенрик Карлссон стал соавтором уникального достижения в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Голкипер астанинского «Барыса» Хенрик Карлссон стал соавтором уникального достижения в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» Карлссон записал на свой счет две результативные передачи. Вратарь поучаствовал в голах Андре Петерссона и Никиты Михайлиса. Обе команды повторили рекорд лиги, забросив семь шайб за один период.
Таким образом, Карлссон на пару с коллегой по амплуа из «Амура» Алексеем Мурыгиным вратари набрали за матча три очка, что является уникальным достижением. Ничего подобного ни в КХЛ, ни в чемпионатах России не было.
Сам матч завершился поражением «Барыса» со счетом 5:6. Клуб из Астаны занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков после 27 матчей.
|Андрей Скабелка
|Николай Борщевский
|Доминик Граховина 14:30 (Х. Карлссон 14:30-30:39, Д. Граховина 30:39-58:10)
|Алексей Мурыгин
|1-й период
|Ян I Коларж
|04:01
|04:07
|Андре Петерссон (П. Кормье)
|Вячеслав Ушенин (Г. Корягин, Вл. Ушенин)
|09:11
|Ян I Коларж
|09:36
|11:01
|Кертис Валк
|Артем Железков
|11:01
|12:09
|Алексей Маклюков
|Александр Горшков
|12:09
|Игорь Руденков
|13:24
|Александр Горшков (Вяч. Ушенин, Вл. Ушенин)
|14:30
|15:02
|Андре Петерссон (Х. Карлссон)
|Артем Железков (И. Величкин)
|16:50
|18:19
|19:08
|Никита Михайлис (Д. Дитц, Х. Карлссон)
|2-й период
|Кирилл Рассказов (Вл. Ушенин, А. Горшков)
|21:10
|29:48
|Роман Старченко (А. Петерссон, Д. Дитц)
|Антон Лазарев (В. Пьянов, А. Мурыгин)
|30:39
|36:30
|3-й период
|43:39
|Патрис Кормье (А. Маклюков, К. Даллмэн)
|Максим Кондратьев
|44:11
|4
|Штрафное время
|14
|5
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)