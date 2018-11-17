ЦСКА обыграл «Нефтехимик» и одержал девятую победу подряд

Встреча, прошедшая в субботу в Нижнекамске, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу ЦСКА. У победителей шайбы забросили Линден Вей (16-я минута) и Сергей Толчинский (34). В составе проигравших отличился Йоонас Няттинен (2).