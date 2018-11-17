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20:10 (мск), источник: Р-Спорт

ЦСКА обыграл «Нефтехимик» и одержал девятую победу подряд

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Московский ЦСКА в гостях нанес поражение нижнекамскому «Нефтехимику» и продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до девяти матчей.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Нижнекамске, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу ЦСКА. У победителей шайбы забросили Линден Вей (16-я минута) и Сергей Толчинский (34). В составе проигравших отличился Йоонас Няттинен (2).

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче ЦСКА 19 ноября примет братиславский «Слован», «Нефтехимик» 20 ноября на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».

Нефтехимик 1:2
(1:1, 0:1, 0:0)
ЦСКА
17.11.2018, 17:00 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим-Арена"
Главные тренеры
Андрей Назаров Игорь Никитин
Вратари
Илья Ежов 55:35 (И. Ежов 56:03) Ларс Юханссон
1-й период
01:54 Йоонас Няттинен (М. Руохомаа, А. Полашек)
14:32 Николай Тимашов
14:32 Богдан Якимов
Артем Чмыхов 14:32
Линден Вей (А. Попов, К. Капризов) 15:45
16:58 Алексей Волгин
Мэт Робинсон 16:58
19:48 Эмиль Галимов
Павел Карнаухов 19:48
2-й период
26:16 Алексей Волгин
Сергей Толчинский 33:26
3-й период
42:06 Илья Ежов
Линден Вей 44:17
Клас Дальбек 52:08
Статистика
12 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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