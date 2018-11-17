ЦСКА обыграл «Нефтехимик» и одержал девятую победу подряд
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Московский ЦСКА в гостях нанес поражение нижнекамскому «Нефтехимику» и продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до девяти матчей.
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Московский ЦСКА в гостях нанес поражение нижнекамскому «Нефтехимику» и продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до девяти матчей.
Встреча, прошедшая в субботу в Нижнекамске, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу ЦСКА. У победителей шайбы забросили Линден Вей (16-я минута) и Сергей Толчинский (34). В составе проигравших отличился Йоонас Няттинен (2).
В следующем матче ЦСКА 19 ноября примет братиславский «Слован», «Нефтехимик» 20 ноября на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».
|Нефтехимик
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1:2
(1:1, 0:1, 0:0)
|ЦСКА
|Андрей Назаров
|Игорь Никитин
|Илья Ежов 55:35 (И. Ежов 56:03)
|Ларс Юханссон
|1-й период
|01:54
|Йоонас Няттинен (М. Руохомаа, А. Полашек)
|14:32
|Николай Тимашов
|14:32
|Богдан Якимов
|Артем Чмыхов
|14:32
|Линден Вей (А. Попов, К. Капризов)
|15:45
|16:58
|Алексей Волгин
|Мэт Робинсон
|16:58
|19:48
|Эмиль Галимов
|Павел Карнаухов
|19:48
|2-й период
|26:16
|Алексей Волгин
|Сергей Толчинский
|33:26
|3-й период
|42:06
|Илья Ежов
|Линден Вей
|44:17
|Клас Дальбек
|52:08
|12
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)