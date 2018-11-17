«Торпедо» обыграло «Слован»

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). У хозяев шайбы забросили Дамир Жафяров (23-я минута), Михаил Варнаков (36) и Даниил Ильин (49, 60). У гостей отличился Эрик Желинас (58).

«Торпедо», прервавшее свою серию из трех поражений в регулярном чемпионате, 19 ноября примет омский «Авангард», а «Слован» в тот же день в гостях сыграет с московским ЦСКА.