«Торпедо» обыграло «Слован»
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» обыграло братиславский «Слован» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» обыграло братиславский «Слован» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). У хозяев шайбы забросили Дамир Жафяров (23-я минута), Михаил Варнаков (36) и Даниил Ильин (49, 60). У гостей отличился Эрик Желинас (58).
«Торпедо», прервавшее свою серию из трех поражений в регулярном чемпионате, 19 ноября примет омский «Авангард», а «Слован» в тот же день в гостях сыграет с московским ЦСКА.
|Торпедо НН
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4:1
(0:0, 2:0, 2:1)
|Слован
|Дэвид Немировски
|Владимир Орсаг
|Станислав Галимов
|Якуб Штепанек 57:40 (Я. Штепанек 59:13-59:20)
|1-й период
|Эрик Желина
|14:34
|19:12
|Филип Хольм
|2-й период
|22:09
|Дамир Жафяров (Р. Саболич, Э. Миле)
|29:05
|Энди Миле
|32:31
|Денис Баранцев
|Кайл Чипчура
|32:31
|35:32
|Михаил Варнаков (Д. Паршин)
|3-й период
|Жига Еглич
|41:32
|42:55
|Дамир Жафяров
|48:35
|Даниил Ильин (Э. Кейлоф, Д. Веряев)
|Лукаш Клок
|52:27
|55:09
|Роберт Саболич
|Михал Серсен
|55:09
|Эрик Желина (М. Ржепик, Р. Червены)
|57:31
|58:46
|Михаил Варнаков
|Матуш Сукель
|59:13
|Матуш Сукель
|59:13
|59:24
|Юрий Сергиенко
|Джефф Тэйфф
|59:24
|59:59
|п.в.
|Даниил Ильин
|17
|Штрафное время
|40
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)