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20:15 (мск), источник: Р-Спорт

«Торпедо» обыграло «Слован»

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» обыграло братиславский «Слован» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). У хозяев шайбы забросили Дамир Жафяров (23-я минута), Михаил Варнаков (36) и Даниил Ильин (49, 60). У гостей отличился Эрик Желинас (58).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Торпедо», прервавшее свою серию из трех поражений в регулярном чемпионате, 19 ноября примет омский «Авангард», а «Слован» в тот же день в гостях сыграет с московским ЦСКА.

Торпедо НН 4:1
(0:0, 2:0, 2:1)
Слован
17.11.2018, 17:00 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Главные тренеры
Дэвид Немировски Владимир Орсаг
Вратари
Станислав Галимов Якуб Штепанек 57:40 (Я. Штепанек 59:13-59:20)
1-й период
Эрик Желина 14:34
19:12 Филип Хольм
2-й период
22:09 Дамир Жафяров (Р. Саболич, Э. Миле)
29:05 Энди Миле
32:31 Денис Баранцев
Кайл Чипчура 32:31
35:32 Михаил Варнаков (Д. Паршин)
3-й период
Жига Еглич 41:32
42:55 Дамир Жафяров
48:35 Даниил Ильин (Э. Кейлоф, Д. Веряев)
Лукаш Клок 52:27
55:09 Роберт Саболич
Михал Серсен 55:09
Эрик Желина (М. Ржепик, Р. Червены) 57:31
58:46 Михаил Варнаков
Матуш Сукель 59:13
Матуш Сукель 59:13
59:24 Юрий Сергиенко
Джефф Тэйфф 59:24
59:59 п.в. Даниил Ильин
Статистика
17 Штрафное время 40
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
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