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10:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Генеральный директор «Адмирала» Сергей Сошников покинет занимаемый пост

Как стало известно «Чемпионату», генеральный директор «Адмирала» Сергей Сошников покинет занимаемый пост.

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Официально об этом будет объявлено в понедельник, 19 ноября.

В октябре КХЛ приняла решение наложить спортивную корпоративную дисквалификацию руководство «Адмирала» в лице Сошникова и Александра Селиванова, вследствие чего доступ клуба в базу ЦИБ (в т.ч. для дозаявок новых игроков или обменов) закрыт. Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига не намерена снимать дисквалификацию с гендиректора «Адмирала».

Приморский клуб занимает последнее место в Восточной конференции, имея на своём счету 14 очков после 29 матчей. В активе команды Сергея Светлова пять побед при 24 поражениях. От зоны плей-офф «моряки» отстают на 12 очков.

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