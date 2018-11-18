Генеральный директор «Адмирала» Сергей Сошников покинет занимаемый пост
Как стало известно «Чемпионату», генеральный директор «Адмирала» Сергей Сошников покинет занимаемый пост.
Как стало известно «Чемпионату», генеральный директор «Адмирала» Сергей Сошников покинет занимаемый пост.
Официально об этом будет объявлено в понедельник, 19 ноября.
В октябре КХЛ приняла решение наложить спортивную корпоративную дисквалификацию руководство «Адмирала» в лице Сошникова и Александра Селиванова, вследствие чего доступ клуба в базу ЦИБ (в т.ч. для дозаявок новых игроков или обменов) закрыт. Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига не намерена снимать дисквалификацию с гендиректора «Адмирала».
Приморский клуб занимает последнее место в Восточной конференции, имея на своём счету 14 очков после 29 матчей. В активе команды Сергея Светлова пять побед при 24 поражениях. От зоны