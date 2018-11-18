«С собаками обращаются лучше, чем с женщинами!». Канадцы — о жизни в России

Источник: Чемпионат.com

Несколько лет назад американец Райан Уитни провёл сезон в «Сочи», а затем взорвал Интернет своими высказываниями об игре в России. Теперь он вместе с другим бывшим хоккеистом Полом Биссонеттом ведёт подкаст Spittin Chicklets, и иногда приглашает других североамериканских легионеров КХЛ рассказать о России. Сначала это сделал канадец Тедди Пёрселл, а недавно — другой канадский игрок Брент Сопел. Пёрселл приехал в «Авангард» осенью 2017 года и играл до конца сезона, Сопел — обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго», играл в КХЛ с 2011 по 2014 год за новокузнецкий «Металлург» и «Салават Юлаев». От некоторых вещей, которые они рассказывают, глаза лезут на лоб.

О самоубийстве массажиста в Новокузнецке

Уитни: Сопс, Новокузнецк — твоя первая команда в КХЛ. Это просто дыра!

Сопел: Можете поискать «Крокодиловы слёзы» в YouTube, это синтетический героин, его придумали в Новокузнецке. У людей, которые им колятся, выпадают глаза и отваливаются конечности. На видео даже есть квартира, где я жил. Когда не было матчей, я пил по вечерам. В этом городе никто не говорил на английском. Если мы шли в ресторан, то минут 15 требовалось на то, чтобы просто попросить хлеба.

В команде только три или четыре человека говорили по-английски. На второй год один из массажистов покончил самоубийством прямо на арене, с помощью русского газа (смеётся). Накануне вечером мы пришли на арену, чтобы посмотреть видео. Кажется, когда мы ушли вечером, массажист забрался на массажный стол, надел маску, пустил газ и убил себя. Мы пришли на следующий день и узнали об этом.

О базе и странных уколах

Уитни: Расскажи про базу!

Сопел: Всё зависит от клуба, но у многих было правило, что перед матчем надо идти спать на баррикады, где раньше базировалась русская армия. Односпальные кровати, если положить на неё ноутбук, то места по бокам почти не останется. Это был кошмар. В Новокузнецке базы не было, но сам город всё равно был настоящим кошмаром.

База — это тихий ужас, там следили за каждым твоим шагом. Русские при любой возможности пытались выбраться, чтобы пойти попить тёплого пива через соломинку. Но наблюдение там было жёстким.

Уитни: По утрам мы крутили велосипеды. И там стояли большие телевизоры, по которым показывали обзоры матчей НХЛ. В эти моменты я чувствовал себя хуже всего. Я смотрел на своих ребят по телевизору и думал: «Вчера они играли в Чикаго, следующие три дня у них нет матчей, а я кручу педали в России и смотрю видео из НХЛ. Застрелите меня».

Пёрселл: Это как тюрьма. Я спал в штанах, не раздеваясь. Тяжело было читать «Инстаграм», смотреть, как все веселятся. Но мне это было нужно, я его не удалял. По «Фейстайму» наговорил, наверное, на девять миллионов часов.

Уитни: Представьте Лу Ламорелло, который шарит по твоей комнате, пока ты на тренировке!

Сопел: В Уфе было намного лучше. В Новокузнецке постоянно было интересно. Когда я только приехал, мне надо было сдать тест на ВИЧ для визы. И вот я подхожу к окошку сдать анализ, как будто к окну выдачи в закусочной. Я протягиваю туда руку, и она колет меня иглой, которой до этого пользовались человек 10, наверное. Так что если у меня до этого не было СПИДа, то я его получил (смеётся).

Уитни: Когда я приехал в Россию, женщина, которая брала у меня кровь, курила сигарету!

Биссоннет: Тедди, ты испытал на себе русский газ?

Пёрселл: Постоянно!

Биссонетт: А тебе делали уколы перед матчем, после которых ты чувствовал, что можешь вернуться в НХЛ и быть там звездой?

Пёрселл: Один раз делали, чувствовал себя невероятно! А после матчей ты идёшь дышать через маску, и ребята оттуда выходили как обдолбанные. Они выглядели совсем не уставшими, были готовы ещё один матч отыграть. Я думал: «Ребята, да вы чокнулись».

Об образе жизни русских и женщинах

Сопел: Я не хотел заканчивать карьеру и готов был поехать играть куда угодно, даже в Новокузнецк — худшее место на свете. Я просто боялся, что хоккей закончится. Но я не жалею, я побывал в 14 странах. Был полный дурдом, но я столько всего пережил! Видел, например, люди курили в самолётах и пили пиво, я всё это видел и у меня осталось много баек.

Пёрселл: Парни носят отвратительные спортивные штаны и футболки, которые стоят тысячи долларов, и выглядят как дерьмо. Их стрижки стоят восемь баксов, а штаны — семь тысяч (смеётся).

Уитни: Да, у них квартиры размером с ванную, и при этом они водят Мерседесы, все обвешаны «Луи Витон» и «Гуччи». И носят «Аберкромби и Фитч», там эту марку тяжело купить, и все её носят, а я думаю: «Вы что, придурки?».

Биссонетт: Как там ситуация с девушками?

Уитни: Они либо шикарные, либо полные замарашки, середины нет. Есть либо отвратительные, либо настоящие бомбы. Либо Курникова, либо как чернобыльский урод с тремя глазами.

Пёрселл: Точно! Не понимаю, откуда они берутся. Парни там выглядят плохо, либо у них дурацкие причёски, либо они просто уроды. Расскажу историю: девушка пишет мне в «Инстаграме», смотрю профиль — она потрясающая. Разговор был не слишком интересным, но это неважно. Она приходит ко мне домой, и я понимаю, что она вообще ни бум-бум в английском, переводит через «Гугл». Всё время! Я её спрашиваю: «Сколько тебе лет?», она достаёт телефон, чтобы перевести.

Биссонетт: Ещё рассказывают о проститутках, которые стоят в ряд в отелях в некоторых городах. И когда команда приезжает на выезд, некоторые русские звонят на ресепшен и говорят: «Пришлите ту, в зелёном платье».

Сопел: Да, игроки жили ради пива и проституток. Неважно, где, в Москве или ещё где-то. В баре или отеле просто берёшь, какую хочешь. Они спрашивали: «Ты спортсмен? Живёшь в гостинице?». Это мне знакомо. Пиво и проститутки — это везде есть.

Биссонетт: Они там обращаются с женщинами, как с дерьмом.

Уитни: Сопс, ты видел, как русские приводят на один матч жену, а на второй — подружку?

Сопел: На каждой игре такое было! Игроки часто женятся в раннем возрасте — в 18−20 лет, и при этом у них ещё пара романов на стороне. Им было наплевать, они с собаками обращаются лучше, чем с женщинами. Могли сказать жене: «Иди домой, а я гулять, у тебя нет выбора». Возвращались домой под утро, и потом никакие шли на тренировку. Или могли исчезнуть на несколько дней, никому ничего не сказав. А затем появлялись, будто ничего не случилось.

О трудностях общения

Пёрселл: Москва и Санкт-Петербург — потрясающие города, а я был в чёртовой Сибири, там никто не говорил по-английски. Я сам почти забыл, как разговаривать, потому что все мои разговоры с людьми были похожи на разговоры с собакой: «Тедди голодный», в таком духе.

Уитни: Точно! Когда я вернулся из России, то разговаривал как придурок. «Сегодня мы идти еда, суши». Знакомые вообще были в шоке. А я долго был лишён нормального общения на английском. В раздевалке ты говоришь: «Коньки, точить, клюшка, мотать». Я тебя понимаю! Неважно сколько ты провёл в России — три недели или 10 лет, первую неделю после возвращения домой ты чувствуешь себя самым счастливым на свете.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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My sister lasted a week and went back to Canada and Big Ted took the photo. So Mary Lynn and I wanna say Happy Holidays!!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/teddypurcell/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Teddy Purcell</a> (@teddypurcell) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-28T17:19:26+00:00">28 Дек 2017 в 9:19 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пёрселл: Это точно, я полтора месяца не мог напраздноваться. Как будто из тюрьмы выпустили.

Уитни: Когда я вернулся, сразу поехал в Скоттсдейл, Вегас, Лос-Анджелес. Потому что думал об этом с декабря, с тех пор, когда в Ярославле сидел и ел бутерброды с майонезом и икрой. Я спланировал себе занятия на четыре месяца, пока играл там!

Пёрселл: Если тебе там нравится, то это хороший способ заработать и уехать домой. Но лично для меня это того не стоило. Я и так был некрупным, а там ещё потерял килограммов семь. Попросил родителей приехать ко мне. Второй раз я на такое не готов. Я не жалею о четырёх месяцев, но у меня был настоящий культурный шок. Я общительный парень, могу часами не затыкаться, но там не с кем было поговорить. Однажды пошёл в бар на ужин, в конце хотел взять десерт. Показывал на картинки пальцем, в итоге через 15 минут мне принесли огромную картошку!

Но это жизненный опыт. Я ни разу не был в Китае, а в КХЛ туда съездил. Потом у нас была пауза в чемпионате, слетал в Дубай. Беларусь оказалась классной страной, ещё там есть команда из Хельсинки. Было прикольно всё это посмотреть, но это прикольно первые полчаса, а я там был четыре месяца.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bev-yw9gtpD/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bev-yw9gtpD/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/teddypurcell/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Teddy Purcell</a> (@teddypurcell) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-03T21:31:04+00:00">3 Фев 2018 в 1:31 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Уитни: Я просил родителей, чтобы они приезжали по отдельности. «Мам, ты приезжай тогда-то, пап, а ты тогда-то. Мне нужна помощь!».

О хоккее и драках

Сопел: Пару раз я дрался в КХЛ, но они не хотели связываться с этим. Это «пивная лига», без силовых приёмов, в духе «я тебя не трогаю, а ты меня». Там много мастеровитых ребят — Ковальчук играл там в одно время со мной, Тарасенко, Панарин. Чтобы угнаться за этими ушлёпками по большому льду, мне приходилось пахать в 10 раз сильнее. Особенно учитывая, как плохо я катаюсь.

Биссоннет: А ты разговаривал с ребятами из команды, в которой была куча бойцов? Где ещё владельцем был безумный русский, который мог забежать в раздевалку с АК-47?

Сопел: «Витязь» что ли? Я знал многих ребят. Когда ты из Америки, в этой лиге ты хочешь увидеть других североамериканцев, чтобы просто поздороваться, поговорить на своём языке. Так что я смотрел состав соперника, чтобы поговорить с кем-то и почувствовать себя нормальным. Мы с «Витязем» играли много раз, но, слава богу, за мной они не охотились. Такие как Мирасти легко бы сделали из меня отбивную.

Пёрселл: Там много мастеровитых игроков, но каждый сам по себе. Нет никакой структуры игры, работы тренера. На тренировке мы нарабатывали большинство, тренер подходит, вручает мне планшетку и уходит. И я такой: «И что мне с этим делать?». Тренер не говорит на английском, половина ребят тоже. Так что все делали то, что сами хотели.

Там не хитуют, не дерутся. У тебя столько времени, когда ты с шайбой, я к такому не привык. Но в какой-то момент я просто начал пасовать, не бросал сам. Один раз ко мне подъезжает парень, которому я в матче выдал пасов 15. До этого я не стал делать ему передачу, бросил сам. И он говорит: «Тедди, я открыт, я забиваю». А я ему: «Если ты всегда открыт, какого чёрта тогда ты в КХЛ, а не в НХЛ с Овечкиным? Закрой рот!».

Уитни: Они всегда открыты! Когда ты наносишь бросок, к тебе подъезжают несколько человек и говорят: «Я открыт, следующий раз смотри, я открыт».

Пёрселл: Эти ребята ненавидят выходные. Мы прилетели в Китай в восемь утра, игра на следующий день. Весь день спали в отеле, встали в семь вечера и пошли на тренировку! Затем ты ешь чёртову икру и идёшь спать в 10 вечера. И мне говорят: «Хороший день, Тедди!». А я думаю: «Не, это был худший день в моей жизни».

О коррумпированности КХЛ

Уитни: Часто говорят о заговоре в КХЛ, Тедди, ты чувствовал, что лига заточена на одну команду — СКА?

Пёрселл: Лига настолько коррумпирована, что просто смешно! Мы играли со СКА, хороший был матч, они нас обыграли 3:2. Мы раз 15 оставались в меньшинстве! Все уже почти смеялись на скамейке. Один раз был проброс, и наши ребята все остановились, потому что лайнсмен поднял руку. А игрок СКА продолжил ехать, и в последний момент их проброс отменяют.

Биссонетт: Ты за свою жизнь не боишься, о таком рассказывать? Не думаешь, что однажды там скажут: «Он достал, посылайте войска».

Уитни: Я иногда боюсь. СКА в итоге проиграл, это хорошо.

Биссонетт: Команда, которая их обыграла, тоже потом проиграла.

Уитни: Казань выиграла. С Андреем Марковым.

О долгах по зарплате

Уитни: Проблем с зарплатой не было? Я слышал, в Новокузнецке с этим были проблемы.

Сопел: Скажу честно, мне везде платили вовремя, никаких проблем с этим не было. Да, это необычно для КХЛ. Каким бы дерьмовым ни был Новокузнецк, платили мне исправно, мне не надо было орать или угрожать, что я не буду играть. Мне повезло, мой банковский счёт всегда был в плюсе. Благодаря ему я смотался из этой страны.

Уитни: Тедди, ты все деньги получил из России?