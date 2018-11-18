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14:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Плач невоспитанного человека. Ответ канадцу, оскорбившему Россию

Экс-форвард «Авангарда» Тэдди Перселл поступил непрофессионально.

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Источник: Спорт-Экспресс

Корреспондент «СЭ» считает, что экс-форвард «Авангарда» Тэдди Перселл, который публично рассказал о том, что ему не понравилось в нашей стране, поступил непрофессионально.

История Тэдди Перселла — классический случай спортивного эгоизма в худшем смысле. Пусть речь и идет о командном виде. Спортсмена куда ни поцелуй, везде — задница. С этой редко встречающей в жизни фразой знаком, тем не менее, любой человек, оказавшийся хотя на время рядом с профессиональными игроками из популярных дисциплин.

Не важно, занимаются они футболом, фигурным катанием или мастерски орудуют мышкой, рубясь за компьютером в «Доту-2». Конечно, далеко не все спортсмены подходят под это неприятное определение. Хватает и адекватных людей, умеющих нормально общаться с окружающими. В то же время многие, причем не обязательны звезды, избалованы, словно дети богатых родителей, и привыкли жить на всем готовом. Эти примеры встречаются не только в России, где чуть взлетевший на верх юниор задирает голову и перестает замечать остальных, но и вообще где угодно.

Разбирать на куски пронзительный диалог Перселла в подкасте с еще одним таким же «любителем России» Райаном Уитни (помните его курящую медсестру в Сочи?) можно долго. Но стоит ли?

Где-то, действительно, готов согласиться с мнением насчет судейства в КХЛ и даже восхититься тем, как Перселл смешивает все, через что прошел в России. Но его сравнение жизни в нашей стране с тюрьмой или невероятным испытанием поражает. За неполный сезон в КХЛ канадец получил в районе 60 миллионов рублей, а сейчас в свои 33 года сидит без дела.

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Сказать, что он отработал свои деньги — нельзя. Несколько хороших матчей, классное исполнение буллитов. По большей части Перселл занимался фигурным катанием на льду. Но это не самое главное. Мало ли кто не заиграл в России — дело житейское.

Ретроспективная реакция Перселла позволяет сделать о нем выводы как человеке, имеющим пробелы в обычном воспитании. Еще до его переезда в Россию слышал, что он достаточно своеобразный тип. Однако сделать скидку на разницу менталитетов не готов, потому что вижу, как каждый год из России в Северную Америку едут, преодолевая на месте массу бытовых и психологических сложностей, десятки игроков. На людях из них никто не плачется.

Понятно, что Омск — не центр вселенной. В России далеко не все идеально, о чем знает любой здравомыслящий человек и без слов Перселла. Однако задача у хоккеиста всегда и везде простая. Надо давать результат и публично не рефлексировать. Не нравится — можешь за еду играть в АХЛ или лиге Восточного побережья. Там и тренеры расскажут про большинство на английском, и с понравившимися девушками можно без гугл-транслэйта общаться. Странно, что в век интернета, инстаграма и фейсбука хоккеист не может заранее узнать, куда едет и что его там ждет.

А насчет «гиблой Сибири» лучше всего спросить Яромира Ягра, перезапустившего в «Авангарде» свою карьеру. Чех каждый раз с теплотой вспоминает омский период своей жизни, подчеркивая тем самым собственное величие не только как игрока, но и как личности.

Я всегда вспоминаю о том, как Ягр блистал на льду в составе «ястребов», сам получая от этого удовольствие. Это в разы лучше, чем препарировать обидчивые фразы залетного «гастролера», о котором бы вряд ли вспомнили, если не нынешнее интервью. Так что, отправляйся в вечное забвение, господин Перселл! По тебе в России никто скучать не будет. ​.

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