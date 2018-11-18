Скабелка: Кормье получил травму в предыдущей игре, у него гематома
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги домашнего матча с «Салаватом Юлаевым» (0:3).
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги домашнего матча с «Салаватом Юлаевым» (0:3).
«Думаю, что игра
Кормье? Он получил повреждение в прошлой игре. Неудачно упал, сейчас у него гематома. Не смог сегодня выйти. Надеюсь, что он быстро вернётся в строй и будет включён в состав на выездную серию.
Как выйти из непростой ситуации? Будем работать, а также ждать возвращения игроков, которые травмированы. Здесь другого пути нет. Сегодня ребята здорово играли. Но ещё раз скажу — не забили. Сейчас нам надо наладить большинство с теми ребятами, которые есть. Потому что все наигранные связки рассыпались, и надо в этом направлении поработать", — цитирует Скабелку