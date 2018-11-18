Скабелка: Кормье получил травму в предыдущей игре, у него гематома

Источник: РИА "Новости"

«Думаю, что игра всё-таки была равная, и здесь всё решили спецбригады большинства и меньшинства. У нас было достаточно шансов и времени, чтобы сравнять счёт, но мы этим не воспользовались. Соперник забросил одну шайбу в большинстве, одну — в равных составах. По самоотдаче, по движению команда отработала, несмотря на трудности, которые у нас сейчас есть.

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Кормье? Он получил повреждение в прошлой игре. Неудачно упал, сейчас у него гематома. Не смог сегодня выйти. Надеюсь, что он быстро вернётся в строй и будет включён в состав на выездную серию.