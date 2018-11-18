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18:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Авангард» объявил состав на четырёхматчевую выездную серию

«Авангард» отправился на четырёхматчевую выездную серию, информирует пресс-служба «ястребов».

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Источник: РИА "Новости"

Тренерский штаб омского клуба взял в поездку следующих хоккеистов:

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Вратари: Игорь Бобков, Олег Шилин;
Защитники: Максим Березин, Алексей Бондарев, Егор Мартынов, Вилле Покка, Евгений Медведев, Алексей Емелин, Коди Франсон, Максим Чудинов, Никита Пивцакин, Максим Минеев;
Нападающие: Ансель Галимов, Давид Деарне, Матвей Заседа, Денис Зернов, Семён Кошелев, Артём Манукян, Илья Михеев, Кирилл Петров, Кирилл Семёнов, Андрей Стась, Виктор Стольберг, Михаил Фисенко, Сергей Широков, Александр Яремчук.

В ходе выездной серии команда Боба Хартли сыграет с «Торпедо» (19 ноября), «Йокеритом» (21 ноября), рижским «Динамо» (23 ноября) и «Слованом» (25 ноября).

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