«Авангард» объявил состав на четырёхматчевую выездную серию
«Авангард» отправился на четырёхматчевую выездную серию, информирует
«Авангард» отправился на четырёхматчевую выездную серию, информирует
Тренерский штаб омского клуба взял в поездку следующих хоккеистов:
Вратари: Игорь Бобков, Олег Шилин;
Защитники: Максим Березин, Алексей Бондарев, Егор Мартынов, Вилле Покка, Евгений Медведев, Алексей Емелин, Коди Франсон, Максим Чудинов, Никита Пивцакин, Максим Минеев;
Нападающие: Ансель Галимов, Давид Деарне, Матвей Заседа, Денис Зернов, Семён Кошелев, Артём Манукян, Илья Михеев, Кирилл Петров, Кирилл Семёнов, Андрей Стась, Виктор Стольберг, Михаил Фисенко, Сергей Широков, Александр Яремчук.
В ходе выездной серии команда Боба Хартли сыграет с «Торпедо» (19 ноября), «Йокеритом» (21 ноября), рижским «Динамо» (23 ноября) и «Слованом» (25 ноября).