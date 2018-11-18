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19:39 (мск), источник: Р-Спорт

СКА обыграл магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Хоккеисты петербургского хоккейного клуба СКА обыграли магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Матч, который прошел в Санкт-Петербурге, завершился победой хозяев со счетом 2:1. В первом периоде счет открыл Антон Белов (14-я минута). Нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов сравнял счет на 25-й минуте. Автором победной шайбы стал армеец Максим Карпов (35).

СКА в следующем матче 22 ноября сыграет на выезде с череповецкой «Северсталью». «Металлург» в этот же день примет казанский «Ак Барс» в Магнитогорске.

СКА 2:1
(1:0, 1:1, 0:0)
Металлург Мг
18.11.2018, 17:00 Зрители: 12115 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Илья Воробьев Йозеф Яндач
Вратари
Магнус Хелльберг Василий Кошечкин 57:45
1-й период
Яков Рылов 04:10
Яков Рылов 12:12
13:05 Антон Белов (Н. Гусев, Н. Прохоркин)
2-й период
Андрей Чибисов (Е. Бирюков, Н. Шор) 24:18
24:56 Давид Рундблад
Алексей Береглазов 34:01
34:14 Максим Карпов (Н. Гусев, Н. Прохоркин)
3-й период
Архип Неколенко 53:04
Статистика
2 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 1
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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