СКА обыграл магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Хоккеисты петербургского хоккейного клуба СКА обыграли магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Хоккеисты петербургского хоккейного клуба СКА обыграли магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч, который прошел в
СКА в следующем матче 22 ноября сыграет на выезде с череповецкой «Северсталью». «Металлург» в этот же день примет казанский «Ак Барс» в Магнитогорске.
|СКА
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2:1
(1:0, 1:1, 0:0)
|Металлург Мг
|Илья Воробьев
|Йозеф Яндач
|Магнус Хелльберг
|Василий Кошечкин 57:45
|1-й период
|Яков Рылов
|04:10
|Яков Рылов
|12:12
|13:05
|Антон Белов (Н. Гусев, Н. Прохоркин)
|2-й период
|Андрей Чибисов (Е. Бирюков, Н. Шор)
|24:18
|24:56
|Давид Рундблад
|Алексей Береглазов
|34:01
|34:14
|Максим Карпов (Н. Гусев, Н. Прохоркин)
|3-й период
|Архип Неколенко
|53:04
|2
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|1
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)