СКА обыграл магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ

Матч, который прошел в Санкт-Петербурге, завершился победой хозяев со счетом 2:1. В первом периоде счет открыл Антон Белов (14-я минута). Нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов сравнял счет на 25-й минуте. Автором победной шайбы стал армеец Максим Карпов (35).

СКА в следующем матче 22 ноября сыграет на выезде с череповецкой «Северсталью». «Металлург» в этот же день примет казанский «Ак Барс» в Магнитогорске.