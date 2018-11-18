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19:46 (мск), источник: Р-Спорт

«Йокерит» победил «Локомотив» в матче КХЛ

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Финский «Йокерит» обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась со счетом 4:3 (2:2, 1:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Брайан О’Нилл (1-я минута), Джон Норман (11), Пекка Йормакка (24) и Алекс Грант (45). У проигравших отличились Якуб Накладал (14), Андрей Локтионов (19) и Брэндон Козун (58).

«Йокерит» 21 ноября примет омский «Авангард», «Локомотив» 22 ноября дома сыграет с московским «Динамо».

Йокерит 4:3
(2:2, 1:0, 1:1)
Локомотив
18.11.2018, 17:00 Регулярный чемпионат "Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Лаури Марьямяки Дмитрий Квартальнов
Вратари
Янис Калныньш Александр Салак 56:50 (А. Салак 57:00-58:01)
1-й период
00:24 Брайан О`Нилл (Й. Йоэнсуу, Т. Кивисте)
10:23 Йон Норман (Й. Йоэнсуу, Б. О`Нилл)
Якуб Накладал (Р. Рафиков, Д. Юртайкин) 13:13
18:40 Стив Мозес
Андрей Локтионов (Б. Козун) 18:51
2-й период
23:33 Пекка Йормакка
Даниил Апальков 25:47
34:09 Макс Вярн
Петри Контиола 39:57
3-й период
41:59 Сами Леписто
44:57 Алекс Грант (П. Йормакка, С. Маннинен)
Егор Аверин 49:38
53:54 Оливер Лауридсен
53:54 Оливер Лауридсен
Брэндон Козун (А. Локтионов) 57:00
Статистика
31 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
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