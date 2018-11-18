«Йокерит» победил «Локомотив» в матче КХЛ
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Финский «Йокерит» обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Финский «Йокерит» обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась со счетом 4:3 (2:2, 1:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Брайан О’Нилл (1-я минута), Джон Норман (11), Пекка Йормакка (24) и Алекс Грант (45). У проигравших отличились Якуб Накладал (14), Андрей Локтионов (19) и Брэндон Козун (58).
«Йокерит» 21 ноября примет омский «Авангард», «Локомотив» 22 ноября дома сыграет с московским «Динамо».
|Лаури Марьямяки
|Дмитрий Квартальнов
|Янис Калныньш
|Александр Салак 56:50 (А. Салак 57:00-58:01)
|1-й период
|00:24
|Брайан О`Нилл (Й. Йоэнсуу, Т. Кивисте)
|10:23
|Йон Норман (Й. Йоэнсуу, Б. О`Нилл)
|Якуб Накладал (Р. Рафиков, Д. Юртайкин)
|13:13
|18:40
|Стив Мозес
|Андрей Локтионов (Б. Козун)
|18:51
|2-й период
|23:33
|Пекка Йормакка
|Даниил Апальков
|25:47
|34:09
|Макс Вярн
|Петри Контиола
|39:57
|3-й период
|41:59
|Сами Леписто
|44:57
|Алекс Грант (П. Йормакка, С. Маннинен)
|Егор Аверин
|49:38
|53:54
|Оливер Лауридсен
|53:54
|Оливер Лауридсен
|Брэндон Козун (А. Локтионов)
|57:00
|31
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)