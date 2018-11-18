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20:25 (мск), источник: Р-Спорт

Дацюк пошутил, что не собирается драться за капитанскую нашивку в СКА

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости, Сергей Яременко. Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Павел Дацюк рассказал, что его заранее предупредили о том, что он не будет капитаном в матче против магнитогорского «Металлурга», и пошутил, что не собирается драться за нашивку с буквой «С».

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Источник: РИА "Новости"

СКА победил «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1. Дацюк вернулся в состав после того, как пропустил два матча подряд, но капитанскую нашивку не получил. Капитаном армейцев в этом матче был Евгений Кетов.

«В нашей команде много игроков, достойных быть капитаном. Вопрос, почему я сыграл без нашивки — не ко мне. Я такой же хоккеист, как и все. Может быть, только поопытнее в некоторых вопросах. О том, что не буду капитаном, меня предупредили заранее. Не драться же за нашивку. Без обид — все нормально. Главное, чтобы это шло на пользу команде», — сказал Дацюк журналистам.

«Готов играть хоть в третьем, хоть в четвертом звене — главное, чтобы была польза команде. Сегодня от меня не так много пользы, хотя чем-то помог, наверное. Пропустил предыдущие встречи из-за ротации. Попал в клуб ротации, буду капитаном ротации. Меня давно ничего не напрягает. Нужно играть в хоккей и получать от этого удовольствие», — заявил форвард СКА.

Нападающий отметил, что играть против «Металлурга» было непросто. «Магнитогорск хорошо играл, они здорово держали шайбу, хорошо пасовали. Приятно смотреть, а играть против них тяжело. Такие матчи всегда нравятся. “Металлург” играл в быстрый хоккей, хорошо оборонялся, атаковал», — отметил Дацюк.

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