Дацюк пошутил, что не собирается драться за капитанскую нашивку в СКА

Источник: РИА "Новости"

СКА победил «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1. Дацюк вернулся в состав после того, как пропустил два матча подряд, но капитанскую нашивку не получил. Капитаном армейцев в этом матче был Евгений Кетов.

«В нашей команде много игроков, достойных быть капитаном. Вопрос, почему я сыграл без нашивки — не ко мне. Я такой же хоккеист, как и все. Может быть, только поопытнее в некоторых вопросах. О том, что не буду капитаном, меня предупредили заранее. Не драться же за нашивку. Без обид — все нормально. Главное, чтобы это шло на пользу команде», — сказал Дацюк журналистам.

«Готов играть хоть в третьем, хоть в четвертом звене — главное, чтобы была польза команде. Сегодня от меня не так много пользы, хотя чем-то помог, наверное. Пропустил предыдущие встречи из-за ротации. Попал в клуб ротации, буду капитаном ротации. Меня давно ничего не напрягает. Нужно играть в хоккей и получать от этого удовольствие», — заявил форвард СКА.