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10:48 (мск), источник: Сиб.фм

«Сибирь» вернула лидерство над москвичами

ХК «Сибирь» впервые за пять лет одолела московское «Динамо» — игра прошла в Новосибирске.

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Источник: РИА "Новости"

Хоккейная команда «Сибирь» одержала победу над московским клубом «Динамо» со счётом 6:4. Игра прошла в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 18 ноября в Новосибирске.

Как сообщают в пресс-службе новосибирского клуба, это первая победа «Сибири» над москвичами за пять лет. Кроме того, в текущем сезоне команда выигрывает второй раз подряд.

В команде победителей на 10-й минуте игры шайбу забил Владимир Первушин, на 30-й — Юкка Пельтола, на 34-й — Никита Михайлов, на 35-й — Джордан Кэрон, на 49-й — Глеб Зырянов, а на 59-й — Александр Шаров.

Напомним, за день до этой игры «Сибирь» одержала победу над «Амуром».

Сибирь 6:4
(1:1, 3:1, 2:2)
ХК Динамо
18.11.2018, 13:30 Зрители: 6850 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Главные тренеры
Александр Андриевский Владимир Крикунов
Вратари
Алексей Красиков Александр Еременко 34:08 (И. Бочаров 34:08-58:06, И. Бочаров 58:21-59:25)
1-й период
Микс Индрашис (Арт. Волков) 05:53
Артем I Волков 07:39
09:43 Владимир Первушин
2-й период
Виталий Меньшиков 29:45
29:55 Юкка Пелтола (А.А. Шаров, Дж. Карон)
Вячеслав Кулемин (Д. Моисеев, Е. Мозер) 32:55
33:41 Никита Михайлов (Д. Саюстов, И. Морозов)
33:41
34:08 Джордан Карон (А. Логинов, Ю. Пелтола)
3-й период
Артем I Волков 42:38
48:30 Глеб Зырянов (Д. Романцев)
Вадим Шипачев 49:19
49:43 Павел Воробей
49:43 Алексей Яковлев
49:43 Алексей Яковлев
Вячеслав Кулемин 49:43
Дмитрий Моисеев 49:43
Дмитрий Моисеев 49:43
52:18 Дмитрий Саюстов
52:37 Владимир Первушин
Дмитрий Кагарлицкий (В. Шипачев, И. Никулин) 52:55
56:56 Жильбер Брюле
58:21 п.в. Александр Шаров
Статистика
12 Штрафное время 14
4 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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