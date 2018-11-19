«Сибирь» вернула лидерство над москвичами
ХК «Сибирь» впервые за пять лет одолела московское «Динамо» — игра прошла в Новосибирске.
ХК «Сибирь» впервые за пять лет одолела московское «Динамо» — игра прошла в Новосибирске.
Хоккейная команда «Сибирь» одержала победу над московским клубом «Динамо» со счётом 6:4. Игра прошла в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 18 ноября в Новосибирске.
Как сообщают в
В команде победителей на 10-й минуте игры шайбу забил Владимир Первушин, на 30-й — Юкка Пельтола, на 34-й — Никита Михайлов, на 35-й — Джордан Кэрон, на 49-й — Глеб Зырянов, а на 59-й — Александр Шаров.
Напомним, за день до этой игры «Сибирь» одержала победу над «Амуром».
|Александр Андриевский
|Владимир Крикунов
|Алексей Красиков
|Александр Еременко 34:08 (И. Бочаров 34:08-58:06, И. Бочаров 58:21-59:25)
|1-й период
|Микс Индрашис (Арт. Волков)
|05:53
|Артем I Волков
|07:39
|09:43
|Владимир Первушин
|2-й период
|Виталий Меньшиков
|29:45
|29:55
|Юкка Пелтола (А.А. Шаров, Дж. Карон)
|Вячеслав Кулемин (Д. Моисеев, Е. Мозер)
|32:55
|33:41
|Никита Михайлов (Д. Саюстов, И. Морозов)
|33:41
|34:08
|Джордан Карон (А. Логинов, Ю. Пелтола)
|3-й период
|Артем I Волков
|42:38
|48:30
|Глеб Зырянов (Д. Романцев)
|Вадим Шипачев
|49:19
|49:43
|Павел Воробей
|49:43
|Алексей Яковлев
|49:43
|Алексей Яковлев
|Вячеслав Кулемин
|49:43
|Дмитрий Моисеев
|49:43
|Дмитрий Моисеев
|49:43
|52:18
|Дмитрий Саюстов
|52:37
|Владимир Первушин
|Дмитрий Кагарлицкий (В. Шипачев, И. Никулин)
|52:55
|56:56
|Жильбер Брюле
|58:21
|п.в.
|Александр Шаров
|12
|Штрафное время
|14
|4
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)