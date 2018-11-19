Интриги дня КХЛ: 0:4 «Авангард» не получит, но «Торпедо» возьмет два очка
Омичи дадут шанс ближайшим преследователям.
Омичи дадут шанс ближайшим преследователям.
Интрига: обе команды отстают от зоны
Прогноз: «тигры» провели последние пять матчей лучше, достойно сыграв с фаворитами турнира, особенно им удался матч со СКА. Три недели назад в столице Беларуси «Амур» взял верх. Тем не менее сегодня «зубры», игру которых усилил Джонатон Блум, возьмут реванш. Прогнозируем успех в
Интрига: оба коллектива потерпели в последних матчах поражения с одинаковым счётом — 1:3. Однако игра команд оставила разные впечатления. Хозяева вряд ли могли рассчитывать на большее в Уфе, но смогли продемонстрировать дисциплинированную слаженную игру. Немного не хватило в завершении атак, что вполне логично, если взглянуть на ростер «моряков».
Дальневосточники будут полны решимости прервать семиматчевую серию без побед. Сколько сейвов для
Несмотря на акклиматизацию, гостям будет необходимо включаться в игру с первой смены. Иначе — не избежать проблем, что чревато очковыми потерями. А конкуренты подпирают. Вспомнит ли тренерский штаб москвичей про козырь в лице Никиты Беспалова, рвущегося в бой?
Прогноз: «Спартак» в этом сезоне уже обыграл подопечных Сергея Светлова дома. И повторить результат москвичам может помешать только собственная расхлябанность. Но Алексей Жамнов не допустит подобного. Уверенная победа гостей в основное время.
Интрига: хозяева пребывают в хорошем расположении духа. В последней встрече прервалась их трёхмачтовая безвыигрышная серия. Однако в эти три игры команда проиграла в основное время лишь раз. И то ЦСКА, который набрал отменную форму. В целом, подопечные Дэвида Немировски показывают привлекательный силовой хоккей. Видно, что игроки получают удовольствия от своих действий. Тройка Паршин — Варнаков — Галузин переживает вторую молодость. Обретает себя талантливый Дамир Жафяров. Да и молодёжь не отстаёт. Главный козырь нижегородцев — вариативность, никогда не знаешь, кто сыграет роль первой скрипки в матче. Кто же выстрелит сегодня?
У омичей так и продолжается пике, начавшиеся ещё до международной паузы. В последней встрече «ястребы» были разгромлены московским «Динамо» на
Прогноз: команды сравнительно недавно встречались в Балашихе. И тогда успех, к удивлению многих, праздновали «автозаводцы», которые считались аутсайдерами. Однако сегодня уже «Торпедо» выглядит фаворитом. И хозяева оправдают свой статус. В равном матче нижегородцы одержат минимальную викторию, за счёт большей помощи от «варягов».
Интрига: волею довольно специфического календаря команды скрестят клюшки второй раз за 4 дня, только уже в другом городе. От игры и обстановки вокруг коллектива из вологодской области веет определённой безнодёгой. Ситуация очень напоминает прошлогоднюю «Югру», которая вроде бы хотела сохранить прописку в элите российского хоккея, но ближе к экватору сезона отказалась от этой идеи и стала откровенно доигрывать чемпионат. В Череповце происходит нечто похожее. Легионеры ужасны, только подписание Доминика Фурха можно «засчитать» менеджерам. Игроки приглашаются, видимо, просто, чтобы освоить деньги и заполнить место. Системности никакой не наблюдается. Забьют ли хозяева больше двух голов впервые с 4 октября?
Черноморцы в международной паузе неплохо поработали над игрой в обороне. Как итог, первый сухарь в сезоне. Безусловно, свою лепту внёс и уровень соперника.
Прогноз: подопечные Сергея Зубова выглядят мощнее и вариативнее во всех линиях. Гости будут биться, и этого хватит для завоевания одного очка, не более. Трудная победа южан в овертайме.
Интрига: в столице России повторится афиша вынесенного матча КХЛ. К сожалению, игра, которая должна была прославить лигу, скорее навредила её имиджу. Вряд ли
Братиславцы, несмотря на все проблемы, находятся всего в 3 очках от зоны
Прогноз: в рамках «регулярки» коллективы встречались 13 раз. И 10 раз сильней оказывалась команда из Москвы. «Словану» может помочь только чудо, которого ждать не приходится. Разгромная победа ЦСКА, но более скромная, чем в Вене.
При этом гости