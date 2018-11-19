Интриги дня КХЛ: 0:4 «Авангард» не получит, но «Торпедо» возьмет два очка

Источник: РИА "Новости"

«Амур» — «Динамо» Минск

Интрига: обе команды отстают от зоны плей-офф на семь пунктов. Однако по игре и подбору исполнителей с трудом верится, что кто-нибудь из сегодняшних оппонентов проведёт больше 62 матчей в сезоне. Коллективы испытывают схожие проблемы: малорезультативное нападение и многопропускающая оборона. Большие вопросы вызывают и действия менеджмента обоих клубов. Если состав и селекцию минчан можно оправдать «интересами сборной», то действия дальневосточных боссов не укладываются в голове. Вспомним хотя бы расставание с Матвеем Заседой и Германом Волошиным практически за бесценок. Эти два перспективных форварда могли принести родному клубу гораздо больше пользы. Как в игровом плане (вряд ли на данный момент они смотрелись бы явно хуже других нападающих команды), так и в финансовом (после того, как два таланта заматерели бы, цена на них, безусловно, только стала бы больше). Чьё нападение окажется более удачным?

Прогноз: «тигры» провели последние пять матчей лучше, достойно сыграв с фаворитами турнира, особенно им удался матч со СКА. Три недели назад в столице Беларуси «Амур» взял верх. Тем не менее сегодня «зубры», игру которых усилил Джонатон Блум, возьмут реванш. Прогнозируем успех в одну-две шайбы в основное время.

«Адмирал» — «Спартак»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 19.11.2018, 12:30 Адмирал - Спартак -

Интрига: оба коллектива потерпели в последних матчах поражения с одинаковым счётом — 1:3. Однако игра команд оставила разные впечатления. Хозяева вряд ли могли рассчитывать на большее в Уфе, но смогли продемонстрировать дисциплинированную слаженную игру. Немного не хватило в завершении атак, что вполне логично, если взглянуть на ростер «моряков». Красно-белые же, не изменяя сложившейся в ходе сезона традиции, опять «проспали» начало матча. А догнать соперника не получилось из-за физической усталости.



Дальневосточники будут полны решимости прервать семиматчевую серию без побед. Сколько сейвов для хит-парада сделает голкипер хозяев?

Несмотря на акклиматизацию, гостям будет необходимо включаться в игру с первой смены. Иначе — не избежать проблем, что чревато очковыми потерями. А конкуренты подпирают. Вспомнит ли тренерский штаб москвичей про козырь в лице Никиты Беспалова, рвущегося в бой?



Прогноз: «Спартак» в этом сезоне уже обыграл подопечных Сергея Светлова дома. И повторить результат москвичам может помешать только собственная расхлябанность. Но Алексей Жамнов не допустит подобного. Уверенная победа гостей в основное время.

«Торпедо» — «Авангард»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 19.11.2018, 19:00 Торпедо НН - Авангард -

Интрига: хозяева пребывают в хорошем расположении духа. В последней встрече прервалась их трёхмачтовая безвыигрышная серия. Однако в эти три игры команда проиграла в основное время лишь раз. И то ЦСКА, который набрал отменную форму. В целом, подопечные Дэвида Немировски показывают привлекательный силовой хоккей. Видно, что игроки получают удовольствия от своих действий. Тройка Паршин — Варнаков — Галузин переживает вторую молодость. Обретает себя талантливый Дамир Жафяров. Да и молодёжь не отстаёт. Главный козырь нижегородцев — вариативность, никогда не знаешь, кто сыграет роль первой скрипки в матче. Кто же выстрелит сегодня?



У омичей так и продолжается пике, начавшиеся ещё до международной паузы. В последней встрече «ястребы» были разгромлены московским «Динамо» на временно-домашней площадке. В принципе в поражении как таковом нет ничего удивительного. Однако счёт 0:4 настораживает. Пропала привычная дисциплина в обороне, а в атаке будто отрезало. Судя по всему, омские менеджеры очередной раз ошиблись с нападающими-легионерами. От Дэвида Деарне и Максима Тальбо слишком мало пользы у чужих ворот для их зарплаты. Выходит, Дмитрий Квартальнов был прав. Что покажет обладатель Кубка Стэнли Виктор Стольберг?

Прогноз: команды сравнительно недавно встречались в Балашихе. И тогда успех, к удивлению многих, праздновали «автозаводцы», которые считались аутсайдерами. Однако сегодня уже «Торпедо» выглядит фаворитом. И хозяева оправдают свой статус. В равном матче нижегородцы одержат минимальную викторию, за счёт большей помощи от «варягов».

«Северсталь» — «Сочи»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 19.11.2018, 19:00 Северсталь - Сочи -

Интрига: волею довольно специфического календаря команды скрестят клюшки второй раз за 4 дня, только уже в другом городе. От игры и обстановки вокруг коллектива из вологодской области веет определённой безнодёгой. Ситуация очень напоминает прошлогоднюю «Югру», которая вроде бы хотела сохранить прописку в элите российского хоккея, но ближе к экватору сезона отказалась от этой идеи и стала откровенно доигрывать чемпионат. В Череповце происходит нечто похожее. Легионеры ужасны, только подписание Доминика Фурха можно «засчитать» менеджерам. Игроки приглашаются, видимо, просто, чтобы освоить деньги и заполнить место. Системности никакой не наблюдается. Забьют ли хозяева больше двух голов впервые с 4 октября?



Черноморцы в международной паузе неплохо поработали над игрой в обороне. Как итог, первый сухарь в сезоне. Безусловно, свою лепту внёс и уровень соперника. Всё-таки нападение у «Северстали» далеко не звёздное, хотя и старательное. Однако и Москва тоже не сразу строилась. А улучшения в игре сочинцев явно появились. Гости выйдут крайне мотивированными, ведь в случае победы они имеют шанс закрепиться в кубковой восьмёрке. Проявит ли себя один из лучших игроков Суперсерии Степан Старков?



Прогноз: подопечные Сергея Зубова выглядят мощнее и вариативнее во всех линиях. Гости будут биться, и этого хватит для завоевания одного очка, не более. Трудная победа южан в овертайме.

ЦСКА — «Слован»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 19.11.2018, 19:30 ЦСКА - Слован -

Интрига: в столице России повторится афиша вынесенного матча КХЛ. К сожалению, игра, которая должна была прославить лигу, скорее навредила её имиджу. Вряд ли кого-то заинтересует чемпионат, где между грандом и аутсайдером настолько космическая пропасть. Тем не менее это не проблема парней Игоря Никитина. Команда набрала отличный ход, победив 21 раз в последних 22 матчах. А вишенкой на торте стали две победы над СКА и унижение действующего чемпиона в Казани. Всё чаще «армейцы» показывают интересную слаженную игру, а не усыпляющий хоккей, что позволяет им всерьёз рассчитывать на Кубок Гагарина. Увидит ли московская публика юбилейный, десятый шатаут в сезоне в исполнении хозяев?