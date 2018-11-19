Сорокин, Антипин, Карпов и Михайлов — лучшие игроки недели КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Лучшим вратарём признан Илья Сорокин (ЦСКА), в двух гостевых матчах не пропустивший ни одной шайбы. Голкипер красно-синих не пропускает с 30 октября на протяжении 180 минут 30 секунд.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 19.11.2018, 19:30 ЦСКА - Слован -

Лучшим защитником признан Виктор Антипин («Металлург» Мг), в четырёх гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 4 (2+2) очка (лучший результат недели среди защитников).

Лучшим нападающим признан Максим Карпов (СКА), одержавший вместе с командой победы в четырёх матчах недели, набравший в них 7 (5+2) очков (лучший результат недели среди нападающих).