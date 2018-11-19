Дацюк рассказал о большой проблеме СКА, и он не шутил. В клубе-олигархе слишком много недовольных
Клуб «Ротация» набирает обороты.
Клуб «Ротация» набирает обороты.
Результат вчерашнего матча в
— Мы удивились, что вы вышли сегодня без капитанской нашивки.
— В СКА много достойных игроков, кто может быть капитаном. А то, что вышел без нашивки, — это вопрос не ко мне. Я такой же солдат, как все, только чуть опытнее в
— С вами то есть это не обсуждали?
— Почему? Меня предупредили. Или я должен драться? Без обид, все нормально, продолжаем работать. Главное, это идет на пользу команде. Временно это или нет, вопрос не ко мне. Я хоккеист.
— Почему вышли в третьем звене?
— Мне хоть в третьем, хоть в каком, лишь бы польза была. Сегодня не так много пользы, но
— Почему пропустил предыдущие матчи?
— У нас же ротация, я попал в клуб «Ротация», был капитаном «Ротации». Вот вернули, теперь будем смотреть, что будет дальше.
— Вас это не напрягает?
— Меня уже давно ничего не напрягает, только охота играть в хоккей, получать от этого удовольствие, не бороться с мельницами.
Уже ночью «Спорт-Экспресс» опубликовал новый комментарий Павла.
— Увидел в СМИ свои слова, сказанные в раздевалке после матча с «Металлургом», и хотел бы внести ясность — те, что касаются капитанства, были сказаны в шутку, в чем можно убедиться, посмотрев видео. Командные цели всегда выше индивидуальных. У нас в команде многие могут быть капитанами. Кандидатуру Евгения Кетова я полностью поддерживаю.
Забавно, что в своем втором интервью Дацюк ничего не говорит на тему ротации, «охоте играть в хоккей» и «борьбе с мельницами» (отсылка к роману «Дон Кихот» Сервантеса). Трудно поверить, что все фразы из первого комментария после матча носили шуточный характер. Ответы олимпийского чемпиона выглядели обдуманными и заранее подготовленными. Ну, разве можно на ходу придумать шутку про «Клуб «Ротация» и капитана клуба «Ротация»? Павел прекрасно понимал, что после игры с «Магниткой» к нему подойдут в раздевалке журналисты с такими вопросами. Если бы он не хотел говорить и отказался, никто бы и слова не сказал.
На тему ротации в СКА в этом сезоне шутят, да и не только шутят. Причем, не в личных беседах, а под запись и на камеру. О раздутой армейской скамейке с начала сезона сказано столько, что количество текстов не сосчитать. За 29 матчей петербуржцы задействовали 34 игрока. Только Никита Гусев принял участие во всех встречах. Больше 25 матчей провели только Гавриков, Хафизуллин, Херсли, Плотников, Барабанов, Кузьменко и Каблуков. Естественно тема ротации не раз всплывала в разговорах с игроками СКА, и ответы многих были весьма любопытны.
Андрей Зубарев, 16 ноября, комментируя свой 500-й матч в КХЛ:
— Дай бог добраться и до следующих отметок: в 600, 700 матчей, и чтобы давали в хоккей играть. И это жирно можно написать.
Ха-ха.
Последнюю фразу мы с коллегами решили не писать в новости, посчитав ее не такой уж важной. Ну, пошутил и пошутил. Сейчас понимаю, что зря. Андрей Зубарев —неглупый человек и вряд ли просто так кидался бы такими фразами. Тем более
Александр Барабанов, 20 сентября:
— В прошлом матче (с «Северсталью» — примеч. Sport24) ваше звено полностью не играло. Не выбивает ли это из ритма или наоборот
Сергей Плотников, 14 сентября:
— Ротация добавляет нервозности?
— Сложно сказать, на каждого влияет по разному.
Антон Белов, 14 сентября:
— Добавляет ли нервотрепки то, что в составе СКА 12 защитников?
— Выше головы прыгать не надо. Стараюсь показывать свой уровень, проявлять профессионализм. Я понимаю ситуацию, решают люди выше. Я же тренировки не пропускаю, режим не нарушаю. Я не в первый раз в такой ситуации, когда надо выдерживать конкуренцию, в Омске такое было десять лет назад. Стараюсь проявлять профессионализм.
Смешно, конечно, что Белов сравнил свое нынешнее положение с тем, в котором он был в 22 года. Сарказм и горькую иронию уловить несложно.
Особенно тяжело было в
Самое интересное, что частенько в СКА ротация проводится исключительно ради ротации. Лучший снайпер клуба Николай Прохоркин, пропускал пару игр
Павел Валерьевич — обладатель огромного количества медалей, кубков и рекордов, а еще он удивительный человек. Добрый, порядочный, воспитанный, искренний, умный, с чувством юмора. И он отлично понимает, что происходит в команде и осознает, каким оглушительным провалом все это может закончиться. Скорей бы это поняли люди, стоящие выше.
Дарья Тубольцева