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15:20 (мск), источник: БЕЛТА

Виталий Коваль и Даниэль Корсо вошли в тренерский штаб ХК «Динамо-Минск»

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный в прошлом вратарь сборной Беларуси Виталий Коваль и Даниэль Корсо вошли в тренерский штаб хоккейного клуба «Динамо-Минск», сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

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Источник: РИА "Новости"

Как отметили в «Динамо», Виталий Коваль будет отвечать за работу с вратарями, Даниэль Корсо — за физподготовку. Контракты с ними заключены до конца сезона. Оба тренера имеют огромный игровой опыт и в прошлом защищали цвета «Динамо-Минск».

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Голкипер сборной Беларуси завершил игровую карьеру в сезоне-2015/2016 в шведском «Вестеросе». Виталий Коваль был признан лучшим игроком Беларуси в сезоне-2011/2012.

Даниэль Корсо имеет опыт выступления в НХЛ за «Сент-Луис» и «Атланту Трэшерс», сыграл 77 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 11 результативных передач. Затем в его карьере были немецкий «Кассель» и «Франкфурт», нижегородское «Торпедо», финский «Кярпят» и шведский «Тимро». В ходе сезона-2010/11 Даниэль Корсо был приглашен в «Динамо-Минск». За «зубров» сыграл 74 матча, забросил 20 шайб и отдал 21 результативную передачу.

Оба специалиста приступят к работе в тренерском штабе «Динамо-Минск» после возвращения команды из выездного турне.

«Завершаем формирование тренерского штаба минчан, пригласив в него двух перспективных наставников. Таким образом, достигнем идеального баланса опыта и молодости. Виталий Коваль и Даниэль Корсо не так давно завершили карьеры игроков и смогут органично дополнить Андрея Сидоренко, Андрея Ковалева и Дмитрия Кравченко. И Коваль, и Корсо провели в КХЛ не один сезон, они хорошо знают лигу, знают, что необходимо, чтобы достигать в ней успеха. Даниэль Корсо отлично проявил себя в СДЮШОР БФСО “Динамо”, занимаясь с ребятами катанием и индивидуальным развитием. В свои 40 лет он даст фору любому действующему хоккеисту в том, что касается физподготовки. Опять же, он играл в КХЛ и знает, как подвести организм игрока к матчам в оптимальном состоянии при том напряженном игровом ритме и перелетах, которые есть в лиге. Даниэль по мере возможностей и занятости в “Динамо” продолжит работать над развитием наших молодых хоккеистов, ведь в этом направлении его помощь также неоценима», — прокомментировал генеральный директор «Динамо-Минск» Дмитрий Басков.

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