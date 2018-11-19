Виталий Коваль и Даниэль Корсо вошли в тренерский штаб ХК «Динамо-Минск»

Даниэль Корсо имеет опыт выступления в НХЛ за «Сент-Луис» и «Атланту Трэшерс», сыграл 77 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 11 результативных передач. Затем в его карьере были немецкий «Кассель» и «Франкфурт», нижегородское «Торпедо», финский «Кярпят» и шведский «Тимро». В ходе сезона-2010/11 Даниэль Корсо был приглашен в «Динамо-Минск». За «зубров» сыграл 74 матча, забросил 20 шайб и отдал 21 результативную передачу.

«Завершаем формирование тренерского штаба минчан, пригласив в него двух перспективных наставников. Таким образом, достигнем идеального баланса опыта и молодости. Виталий Коваль и Даниэль Корсо не так давно завершили карьеры игроков и смогут органично дополнить Андрея Сидоренко, Андрея Ковалева и Дмитрия Кравченко. И Коваль, и Корсо провели в КХЛ не один сезон, они хорошо знают лигу, знают, что необходимо, чтобы достигать в ней успеха. Даниэль Корсо отлично проявил себя в СДЮШОР БФСО “Динамо”, занимаясь с ребятами катанием и индивидуальным развитием. В свои 40 лет он даст фору любому действующему хоккеисту в том, что касается физподготовки. Опять же, он играл в КХЛ и знает, как подвести организм игрока к матчам в оптимальном состоянии при том напряженном игровом ритме и перелетах, которые есть в лиге. Даниэль по мере возможностей и занятости в “Динамо” продолжит работать над развитием наших молодых хоккеистов, ведь в этом направлении его помощь также неоценима», — прокомментировал генеральный директор «Динамо-Минск» Дмитрий Басков.