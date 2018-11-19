«Адмирал» проиграл «Спартаку» и потерпел восьмое поражение подряд в КХЛ
ТАСС, 19 ноября. Владивостокский «Адмирал» со счетом 2:4 проиграл московскому «Спартаку» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 19 ноября. Владивостокский «Адмирал» со счетом 2:4 проиграл московскому «Спартаку» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Анатолий Никонцев (18-я минута), Мартиньш Карсумс (23), Каспарс Даугавиньш (47) и Артем Федоров (54). За проигравших отличились Александр Мерескин (36) и Александр Угольников (41).
«Адмирал» потерпел восьмое поражение подряд, команда располагается на последнем месте в Восточной конференции, в активе команды 14 очков в 30 встречах. «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 30 матчах.
В следующей игре «Адмирал» 23 ноября дома встретится с минским «Динамо», «Спартак» на выезде сыграет с хабаровским «Амуром» 21 ноября.
|Сергей Светлов
|Игорь Уланов
|Антон Красоткин 22:56 (Н. Серебряков 22:56)
|Юлиус Гудачек
|1-й период
|Андрей Кутейкин
|06:13
|17:44
|Карел Кубат
|Анатолий Никонцев (Ил. Зубов, М. Карсумс)
|17:56
|2-й период
|Мартиньш Карсумс
|20:38
|Мартиньш Карсумс (Ил. Зубов)
|22:56
|Александр Хохлачев
|29:35
|35:24
|Александр Мерескин (К. Глазачев, К. Воронин)
|Александр Хохлачев
|36:04
|3-й период
|40:26
|Александр Угольников (С. Коньков, Д. Вихарев)
|Каспарс Даугавиньш (Ил. Зубов)
|46:34
|4488 (А. Хохлачев, Р. Ганзл)
|53:04
|55:57
|Иван Мищенко
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)