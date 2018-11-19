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15:24 (мск), источник: ТАСС

«Адмирал» проиграл «Спартаку» и потерпел восьмое поражение подряд в КХЛ

ТАСС, 19 ноября. Владивостокский «Адмирал» со счетом 2:4 проиграл московскому «Спартаку» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Анатолий Никонцев (18-я минута), Мартиньш Карсумс (23), Каспарс Даугавиньш (47) и Артем Федоров (54). За проигравших отличились Александр Мерескин (36) и Александр Угольников (41).

«Адмирал» потерпел восьмое поражение подряд, команда располагается на последнем месте в Восточной конференции, в активе команды 14 очков в 30 встречах. «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 30 матчах.

В следующей игре «Адмирал» 23 ноября дома встретится с минским «Динамо», «Спартак» на выезде сыграет с хабаровским «Амуром» 21 ноября.

Адмирал 2:4
(0:1, 1:1, 1:2)
Спартак
19.11.2018, 12:30 Регулярный чемпионат КСК "Фетисов Арена"
Главные тренеры
Сергей Светлов Игорь Уланов
Вратари
Антон Красоткин 22:56 (Н. Серебряков 22:56) Юлиус Гудачек
1-й период
Андрей Кутейкин 06:13
17:44 Карел Кубат
Анатолий Никонцев (Ил. Зубов, М. Карсумс) 17:56
2-й период
Мартиньш Карсумс 20:38
Мартиньш Карсумс (Ил. Зубов) 22:56
Александр Хохлачев 29:35
35:24 Александр Мерескин (К. Глазачев, К. Воронин)
Александр Хохлачев 36:04
3-й период
40:26 Александр Угольников (С. Коньков, Д. Вихарев)
Каспарс Даугавиньш (Ил. Зубов) 46:34
4488 (А. Хохлачев, Р. Ганзл) 53:04
55:57 Иван Мищенко
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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