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15:37 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Минск» стартовали с победы над «Амуром» в выездной серии КХЛ

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» стартовали с победы по буллитам над хабаровским «Амуром» со счетом 4:3 в очередной выездной серии чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

После двух поражений подряд (от магнитогорского «Металлурга» 0:2 и «Автомобилиста» 0:4), в которых подопечным Андрея Сидоренко не удалось поразить ворота соперников, минчане постарались успешнее сыграть в нападении. По прибытии белорусской команды в Хабаровск стало известно, что в матче не смогут принять участие по медицинским показаниям нападающие Куинтон Хауден и Теему Пулккинен. «Зубры» ранее расторгли контракт по соглашению сторон с Ильей Хохловым, но кадрового голода минчане пока не ощущают. Встреча с «Амуром» получилась упорной и насыщенной на события.

Голевым хет-триком отметился форвард динамовцев Андрей Костицын.

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«Амур» (Хабаровск) — «Динамо-Минск» — 3:4 (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Хабаровск. «Платинум-Арена». 6 346 зрителей.

«Амур»: Мурыгин (Аликин); Коларж — Кузьмин, Файзуллин — Пьянков — Лазарев; Корягин — Турбин, Руденков — Рассказов — Зогорна; Атюшов (к) — Йордан, Горшков — В. Ушенин — Вл. Ушенин; Дедунов, Железков, Попугаев.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, А. Костицын — С. Костицын (к) — Когалев; Хенкель — Лисовец, Гаврус — Павлович — Казионов; Блум — Осипов, Степанов — Ковыршин — Буйницкий; Знахаренко — Литвинов, Волков, Дроздов.

Шайбы: 0:1 — А. Костицын (Хенкель, С. Костицын, 2.59, в большинстве). 1:1 — Попугаев (Дедунов, Корягин, 8.29). 1:2 — А. Костицын (С. Костицын, 20.31). 2:2 — Рассказов (Коларж, Руденков, 41.37, в большинстве). 3:2 — Руденков (Зогорна, 59.33). 3:3 — А. Костицын (Уиркош, С. Костицын, 59.50). 3:4 — Ковыршин (65.00, решающий буллит).

Броски: 36 — 33.

Штраф: 8 — 33.

Команде Андрея Сидоренко, который ранее работал в «Амуре», пришлось адаптироваться не только к разнице во времени, но и игровой площадке: на местной «Платинум-Арене» она североамериканских стандартов. Однако это не помешало динамовцам удачно начать игру. Хозяева площадки оказались не готовы к высоким скоростям, которые предложили гости и часто удалялись. На исходе третьей минуты первого периода Кристиан Хенкель нанес кистевой бросок от синей линии, а находившийся на пятачке у ворот соперника Андрей Костицын активно мешал Алексею Мурыгину отбить шайбу, которая влетела в сетку ворот. После небольшого совещания арбитры записали гол на счет форварда «Динамо». Минчане продолжали доминировать на площадке, но в середине периода не уследили за нападающим хабаровчан Никитой Попугаевым, который поборолся за шайбу и сравнял счет в матче — 1:1.

«Зубры» вышли вперед после перерыва. На 21-й минуте встречи хабаровчане ошиблись при выходе из зоны. Сергей и Андрей Костицыны разыграли комбинацию, которая завершилась точным броском старшего из братьев над плечом Алексея Мурыгина. В третьем периоде гостям чаще приходилось обороняться, виной тому нарушения правил со стороны минчан. «Амур» даже забросил третью шайбу, но после видеопросмотра арбитры взятие ворот отменили. На 60-й минуте форвард хозяев Игорь Руденков вывел свою команду вперед, однако за десять секунд до сирены Андрей Костицын забросил свою третью шайбу в матче и перевел игру в овертайм. В дополнительное время голов команды не забили, а в серии послематчевых бросков сильнее оказались динамовцы.

«Выдержали сложный игровой отрезок, когда пять минут пришлось действовать в меньшинстве. Отыгрались в самой концовке третьего периода. Хочу лишь поблагодарить своих подопечных за такую самоотдачу», — отметил главный тренер «Динамо» Андрей Сидоренко.

Благодаря этому успеху минчане набрали 20 очков в чемпионате КХЛ и переместились на 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Хоккеисты минского «Динамо» продолжат выездную серию в КХЛ 21 ноября матчем против китайского «Куньлуня», а 23-го — во Владивостоке с «Адмиралом».

Амур 3:4 Б
(1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Динамо Мн
19.11.2018, 12:30 Зрители: 6346 Регулярный чемпионат "Платинум-Арена"
Главные тренеры
Николай Борщевский Андрей Сидоренко
Вратари
Алексей Мурыгин Юнас Энрот 59:47 (Ю. Энрот 59:50)
1-й период
02:24 Владислав Ушенин
Андрей Костицын (С. Костицын, К. Хенкель) 02:59
05:10 Виталий Атюшов
08:29 Никита Попугаев (П. Дедунов, Г. Корягин)
Дмитрий Буйницкий 09:06
Иван Дроздов 17:41
2-й период
Андрей Костицын (С. Костицын) 20:31
30:10 Виталий Атюшов
34:31 Павел Дедунов
Дмитрий Буйницкий 38:47
Дмитрий Буйницкий 38:47
3-й период
41:37 Кирилл Рассказов (А. Железков, Ян Коларж)
Кристиан Хенкель 49:26
59:33 Игорь Руденков (Т. Зогорна)
Андрей Костицын (П. Уиркош, С. Костицын) 59:50
Овертайм
Александр Павлович 63:25
Серия буллитов - победный бросок
Е. Ковыршин
Статистика
8 Штрафное время 33
6 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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