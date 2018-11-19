Хоккеисты «Динамо-Минск» стартовали с победы над «Амуром» в выездной серии КХЛ

Источник: РИА "Новости"

После двух поражений подряд (от магнитогорского «Металлурга» 0:2 и «Автомобилиста» 0:4), в которых подопечным Андрея Сидоренко не удалось поразить ворота соперников, минчане постарались успешнее сыграть в нападении. По прибытии белорусской команды в Хабаровск стало известно, что в матче не смогут принять участие по медицинским показаниям нападающие Куинтон Хауден и Теему Пулккинен. «Зубры» ранее расторгли контракт по соглашению сторон с Ильей Хохловым, но кадрового голода минчане пока не ощущают. Встреча с «Амуром» получилась упорной и насыщенной на события.

Голевым хет-триком отметился форвард динамовцев Андрей Костицын.

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«Амур» (Хабаровск) — «Динамо-Минск» — 3:4 (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Хабаровск. «Платинум-Арена». 6 346 зрителей.

«Амур»: Мурыгин (Аликин); Коларж — Кузьмин, Файзуллин — Пьянков — Лазарев; Корягин — Турбин, Руденков — Рассказов — Зогорна; Атюшов (к) — Йордан, Горшков — В. Ушенин — Вл. Ушенин; Дедунов, Железков, Попугаев.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, А. Костицын — С. Костицын (к) — Когалев; Хенкель — Лисовец, Гаврус — Павлович — Казионов; Блум — Осипов, Степанов — Ковыршин — Буйницкий; Знахаренко — Литвинов, Волков, Дроздов.

Шайбы: 0:1 — А. Костицын (Хенкель, С. Костицын, 2.59, в большинстве). 1:1 — Попугаев (Дедунов, Корягин, 8.29). 1:2 — А. Костицын (С. Костицын, 20.31). 2:2 — Рассказов (Коларж, Руденков, 41.37, в большинстве). 3:2 — Руденков (Зогорна, 59.33). 3:3 — А. Костицын (Уиркош, С. Костицын, 59.50). 3:4 — Ковыршин (65.00, решающий буллит).

Броски: 36 — 33.

Штраф: 8 — 33.

Команде Андрея Сидоренко, который ранее работал в «Амуре», пришлось адаптироваться не только к разнице во времени, но и игровой площадке: на местной «Платинум-Арене» она североамериканских стандартов. Однако это не помешало динамовцам удачно начать игру. Хозяева площадки оказались не готовы к высоким скоростям, которые предложили гости и часто удалялись. На исходе третьей минуты первого периода Кристиан Хенкель нанес кистевой бросок от синей линии, а находившийся на пятачке у ворот соперника Андрей Костицын активно мешал Алексею Мурыгину отбить шайбу, которая влетела в сетку ворот. После небольшого совещания арбитры записали гол на счет форварда «Динамо». Минчане продолжали доминировать на площадке, но в середине периода не уследили за нападающим хабаровчан Никитой Попугаевым, который поборолся за шайбу и сравнял счет в матче — 1:1.

«Зубры» вышли вперед после перерыва. На 21-й минуте встречи хабаровчане ошиблись при выходе из зоны. Сергей и Андрей Костицыны разыграли комбинацию, которая завершилась точным броском старшего из братьев над плечом Алексея Мурыгина. В третьем периоде гостям чаще приходилось обороняться, виной тому нарушения правил со стороны минчан. «Амур» даже забросил третью шайбу, но после видеопросмотра арбитры взятие ворот отменили. На 60-й минуте форвард хозяев Игорь Руденков вывел свою команду вперед, однако за десять секунд до сирены Андрей Костицын забросил свою третью шайбу в матче и перевел игру в овертайм. В дополнительное время голов команды не забили, а в серии послематчевых бросков сильнее оказались динамовцы.

«Выдержали сложный игровой отрезок, когда пять минут пришлось действовать в меньшинстве. Отыгрались в самой концовке третьего периода. Хочу лишь поблагодарить своих подопечных за такую самоотдачу», — отметил главный тренер «Динамо» Андрей Сидоренко.

Благодаря этому успеху минчане набрали 20 очков в чемпионате КХЛ и переместились на 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.