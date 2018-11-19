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16:34 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеист с опытом игры в НХЛ наказан за удар между ног и пропустит матч с «Барысом»

Защитник «Йокерита» Оливер Лауридсен дисквалифицирован на две игры по итогам победного матча с «Локомотивом» (4:3), сообщает Sport24.ru.

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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод с участием Лауридсена и форварда «Локо» Степана Санникова и дисквалифицировал датчанина на две игры. Также нарушитель заплатит денежный штраф.

«Во время одной из атак гостей Лауридсен зарядил бронзовому призеру чемпионата мира-2016 клюшкой между ног и был наказан матч-штрафом. Видео, от которого всем мужчинам станет немного не по себе», — пишет издание.

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Наказание Лауридсена в два матча вынесено из-за того, что это не первое удаление до конца игры по ходу нынешнего регулярного чемпионата КХЛ. В октябре он устроил драку с форвардом СКА Наилем Якуповым, который праздновал гол, и досрочно отправился в раздевалку.

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Таким образом, Лауридсен пропустит два ближайших домашних матча «Йокерита» против «Авангарда» и «Барыса», которые пройдут 21 и 23 ноября соответственно.

За «Йокерит» Лауридсен выступает с 2016 года. В текущем сезоне КХЛ на счету 27-летнего датчанина четыре очка (1+3) в 23 играх при показателе полезности «+16» и штрафе в 58 минут. До финского клуба защитник выступал за «Филадельфию», за которую сыграл 16 встреч в НХЛ и набрал три (1+2) балла.

Йокерит 4:3
(2:2, 1:0, 1:1)
Локомотив
18.11.2018, 17:00 Зрители: 8588 Регулярный чемпионат "Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Лаури Марьямяки Дмитрий Квартальнов
Вратари
Янис Калныньш Александр Салак 56:50 (А. Салак 57:00-58:01)
1-й период
00:24 Брайан О`Нилл (Й. Йоэнсуу, Т. Кивисте)
10:23 Йон Норман (Й. Йоэнсуу, Б. О`Нилл)
Якуб Накладал (Р. Рафиков, Д. Юртайкин) 13:13
18:40 Стив Мозес
Андрей Локтионов (Б. Козун) 18:51
2-й период
23:33 Пекка Йормакка
Даниил Апальков 25:47
34:09 Макс Вярн
Петри Контиола 39:57
3-й период
41:59 Сами Леписто
44:57 Алекс Грант (П. Йормакка, С. Маннинен)
Егор Аверин 49:38
53:54 Оливер Лауридсен
53:54 Оливер Лауридсен
Брэндон Козун (А. Локтионов) 57:00
Статистика
31 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
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Хоккеист с опытом игры в НХЛ наказан за удар между ног и пропустит матч с "Барысом"
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