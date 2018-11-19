Хоккеист с опытом игры в НХЛ наказан за удар между ног и пропустит матч с «Барысом»
Защитник «Йокерита» Оливер Лауридсен дисквалифицирован на две игры по итогам победного матча с «Локомотивом» (4:3), сообщает Sport24.ru.
Защитник «Йокерита» Оливер Лауридсен дисквалифицирован на две игры по итогам победного матча с «Локомотивом» (4:3), сообщает Sport24.ru.
«Во время одной из атак гостей Лауридсен зарядил бронзовому призеру чемпионата мира-2016 клюшкой между ног и был наказан
Наказание Лауридсена в два матча вынесено
Таким образом, Лауридсен пропустит два ближайших домашних матча «Йокерита» против «Авангарда» и «Барыса», которые пройдут 21 и 23 ноября соответственно.
За «Йокерит» Лауридсен выступает с 2016 года. В текущем сезоне КХЛ на счету 27-летнего датчанина четыре очка (1+3) в 23 играх при показателе полезности «+16» и штрафе в 58 минут. До финского клуба защитник выступал за «Филадельфию», за которую сыграл 16 встреч в НХЛ и набрал три (1+2) балла.
|Лаури Марьямяки
|Дмитрий Квартальнов
|Янис Калныньш
|Александр Салак 56:50 (А. Салак 57:00-58:01)
|1-й период
|00:24
|Брайан О`Нилл (Й. Йоэнсуу, Т. Кивисте)
|10:23
|Йон Норман (Й. Йоэнсуу, Б. О`Нилл)
|Якуб Накладал (Р. Рафиков, Д. Юртайкин)
|13:13
|18:40
|Стив Мозес
|Андрей Локтионов (Б. Козун)
|18:51
|2-й период
|23:33
|Пекка Йормакка
|Даниил Апальков
|25:47
|34:09
|Макс Вярн
|Петри Контиола
|39:57
|3-й период
|41:59
|Сами Леписто
|44:57
|Алекс Грант (П. Йормакка, С. Маннинен)
|Егор Аверин
|49:38
|53:54
|Оливер Лауридсен
|53:54
|Оливер Лауридсен
|Брэндон Козун (А. Локтионов)
|57:00
|31
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)