Хоккеист с опытом игры в НХЛ наказан за удар между ног и пропустит матч с «Барысом»

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод с участием Лауридсена и форварда «Локо» Степана Санникова и дисквалифицировал датчанина на две игры. Также нарушитель заплатит денежный штраф.

«Во время одной из атак гостей Лауридсен зарядил бронзовому призеру чемпионата мира-2016 клюшкой между ног и был наказан матч-штрафом. Видео, от которого всем мужчинам станет немного не по себе», — пишет издание.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_0f052b8cfd230ea7ecd7d0265f5235fb_hd/q556305/d1fc8985f72a259c1d0b0adb3f224cb2/4698308149?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Наказание Лауридсена в два матча вынесено из-за того, что это не первое удаление до конца игры по ходу нынешнего регулярного чемпионата КХЛ. В октябре он устроил драку с форвардом СКА Наилем Якуповым, который праздновал гол, и досрочно отправился в раздевалку.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_e60e34e971299ea9ab970bb0e50f3975_hd/q537909/5fcc94a949c912a89ef78eec0746f1b4/4698308168?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, Лауридсен пропустит два ближайших домашних матча «Йокерита» против «Авангарда» и «Барыса», которые пройдут 21 и 23 ноября соответственно.