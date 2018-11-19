Игрок «Барыса» может побить рекорд КХЛ в ближайшем матче
Кевин Даллмэн станет первым иностранцем, сыгравшим 600 и более матчей в КХЛ.
Кевин Даллмэн станет первым иностранцем, сыгравшим 600 и более матчей в КХЛ.
Канадец с казахстанским паспортом Кевин Даллмэн выступает в КХЛ с момента основания и уже в ближайшую пятницу он может стать первым иностранным игроком, кто проведёт 600 матчей в Лиге.
Все остальные 17 хоккеистов, достигшие этой отметки, россияне. Лидерами являются два игрока «Металлурга» Евгений Бирюков (695) и Сергей Мозякин (694), которые уже очень скоро сыграют по 700 матчей.
Даллмэн выступал за СКА два сезона (106 матчей), а остальные девять — за «Барыс» (493).
KHL.RU