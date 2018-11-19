Клуб КХЛ «Адмирал» уволил генерального директора

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что руководство клуба прекратило трудовые отношения с Сошниковым в связи с решением дисциплинарного комитета КХЛ, который в начале октября дисквалифицировал Сошникова и заместителя генерального директора клуба по спортивной работе Александра Селиванова из-за долгов по заработной плате перед игроками команды.

«За год моей работы клуб успел очень многое, к настоящему моменту «Адмирал» твердо стоит на ногах в финансовом аспекте, что и являлось основной моей задачей в момент привлечения на работу в качестве кризисного управляющего, — приводит комментарий Сошникова пресс- служба. — Собрана молодая, боеспособная, перспективная команда, активизирована работа в МХК «Тайфун» и ДЮСШ. Сделано многое, но самое важное — завершена реформа в системе работы, вместе с Заирбеком Камильевичем [Юсуповым, президентом «Адмирала"] мы заложили прочный фундамент нового честного «Адмирала», и я искренне надеюсь, что именно по этому пути пойдет дальнейшее развитие клуба. Я твердо знаю, что все, с кем мне довелось работать в клубе, знают четкий и понятный курс, который был проложен за это время».

«Ситуация, начавшаяся задолго до моего прихода в клуб, и моя дисквалификация, затрудняют участие клуба в КХЛ. Решение, принятое наблюдательным советом, ожидаемое, я с ним согласен. Все слишком затянулось. Сделав, пожалуй, максимум возможного, вылечив, оздоровив систему, отпускаю “Адмирал” в долгое счастливое плавание», — добавил Сошников.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 23.11.2018, 12:30 Адмирал - Динамо Мн -

«Сегодня “Адмирал” находится в необычной ситуации — нарушены взаимоотношения с КХЛ, а спортивная дисквалификация всех руководителей блокирует работу, — отметил президент “Адмирала” Заирбек Юсупов. — Для того чтобы сохранить большой хоккей в Приморском крае, мы обязаны нормализовать отношения с лигой. Сделаем это ради десятков тысяч болельщиков, которые искренне и всей душой болеют за команду».