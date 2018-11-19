Клуб КХЛ «Адмирал» уволил генерального директора
ТАСС, 19 ноября. Сергей Сошников покинул пост генерального директора владивостокского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал». Об этом сообщает
ТАСС, 19 ноября. Сергей Сошников покинул пост генерального директора владивостокского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал». Об этом сообщает
Отмечается, что руководство клуба прекратило трудовые отношения с Сошниковым в связи с решением дисциплинарного комитета КХЛ, который в начале октября дисквалифицировал Сошникова и заместителя генерального директора клуба по спортивной работе Александра Селиванова
«За год моей работы клуб успел очень многое, к настоящему моменту «Адмирал» твердо стоит на ногах в финансовом аспекте, что и являлось основной моей задачей в момент привлечения на работу в качестве кризисного управляющего, — приводит комментарий Сошникова пресс- служба. — Собрана молодая, боеспособная, перспективная команда, активизирована работа в МХК «Тайфун» и ДЮСШ. Сделано многое, но самое важное — завершена реформа в системе работы, вместе с Заирбеком Камильевичем [Юсуповым, президентом «Адмирала"] мы заложили прочный фундамент нового честного «Адмирала», и я искренне надеюсь, что именно по этому пути пойдет дальнейшее развитие клуба. Я твердо знаю, что все, с кем мне довелось работать в клубе, знают четкий и понятный курс, который был проложен за это время».
«Ситуация, начавшаяся задолго до моего прихода в клуб, и моя дисквалификация, затрудняют участие клуба в КХЛ. Решение, принятое наблюдательным советом, ожидаемое, я с ним согласен. Все слишком затянулось. Сделав, пожалуй, максимум возможного, вылечив, оздоровив систему, отпускаю “Адмирал” в долгое счастливое плавание», — добавил Сошников.
«Сегодня “Адмирал” находится в необычной ситуации — нарушены взаимоотношения с КХЛ, а спортивная дисквалификация всех руководителей блокирует работу, — отметил президент “Адмирала” Заирбек Юсупов. — Для того чтобы сохранить большой хоккей в Приморском крае, мы обязаны нормализовать отношения с лигой. Сделаем это ради десятков тысяч болельщиков, которые искренне и всей душой болеют за команду».
Сошников занимал должность генерального директора «Адмирала» с декабря 2017 года. В текущем сезоне команда занимает последнее, 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 30 матчах 14 очков.