Фетисов ответил на слова американского хоккеиста об уродстве россиянок

Источник: РИА "Новости"

«Я даже не знаю, кто это такой. Не слышал о таком хоккеисте. Его слова — очевидная глупость, на которую даже не стоит обращать внимания и не нужно как-то комментировать», — подчеркнул Фетисов.

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Уитни в подкасте Spittin Chicklets высказался о внешности россиянок. «В России женщины либо шикарные, либо полные замарашки, середины нет. Либо Анна Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами», — заявил хоккеист.

Американец выступал за российский клуб «Сочи» в сезоне-2014/15. За эту команду хоккеист провел 42 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил шесть шайб и сделал 13 результативных передач.