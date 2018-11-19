«Аномалия». Матч «Барыс» — «Амур» вошел в ТОП событий недели КХЛ

Изредка даже в спокойной среде случаются паранормальные вещи, не поддающиеся разумному объяснению. Таким исключением стал первый период игры, состоявшейся в среду в Астане между «Барысом» и «Амуром». Команды нанесли за 20 минут по 10 бросков, забросив на двоих семь шайб! Главные тренеры Андрей Скабелка и Николай Борщевский всегда стараются уделять особое внимание действиям в обороне, тем парадоксальнее выглядит итоговый счет — 6:5 в пользу хабаровчан. Вратари, согласимся, показали себя в этот день неважно, но что им было делать, если в полевых игроков вселился неведомый дух? Несколько шайб бросками из-под защитников по верхним углам были заброшены в полном соответствии с лучшими мировыми образцами.