«Аномалия». Матч «Барыс» — «Амур» вошел в ТОП событий недели КХЛ
14 ноября астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги дома уступил хабаровскому «Амуру» — 5:6.
14 ноября астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги дома уступил хабаровскому «Амуру» — 5:6.
В этом матче «Барыс» и «Амур» забросили семь шайб на двоих за один период.
Изредка даже в спокойной среде случаются паранормальные вещи, не поддающиеся разумному объяснению. Таким исключением стал первый период игры, состоявшейся в среду в Астане между «Барысом» и «Амуром». Команды нанесли за 20 минут по 10 бросков, забросив на двоих семь шайб! Главные тренеры Андрей Скабелка и Николай Борщевский всегда стараются уделять особое внимание действиям в обороне, тем парадоксальнее выглядит итоговый счет — 6:5 в пользу хабаровчан. Вратари, согласимся, показали себя в этот день неважно, но что им было делать, если в полевых игроков вселился неведомый дух? Несколько шайб бросками
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