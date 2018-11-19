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22:21 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Слован» в КХЛ благодаря хет-трику Капризова

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над братиславским «Слованом» со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС
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КХЛ 2018-2019
Неделя 13, 21.11.2018, 19:30
ЦСКА
-Сочи-

Хет-триком в составе армейцев отметился Кирилл Капризов (17, 40, 46-я минуты), еще одна шайба на счету Грега Скотта (26). Для 21-летнего форварда хет-трик стал вторым в КХЛ, первый он оформил в 2016 году за уфимский «Салават Юлаев» в матче против загребского «Медвешчака» (4:5 Б).

ЦСКА одержал 10-ю победу подряд в КХЛ. Рекорд лиги по этому показателю принадлежит санкт-петербургскому СКА (20). В текущем сезоне к данному достижению был близок екатеринбургский «Автомобилист», одержавший на старте чемпионата 18 побед кряду.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место, набрав 50 очков в 29 матчах. «Слован» с 22 очками в 31 игре идет 20-м.

В следующем матче ЦСКА 21 ноября примет «Сочи», «Слован» 23 ноября на своем льду сыграет с подольским «Витязем».

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Минск) — 3:4 Б;.
  • «Северсталь» (Череповец) — «Сочи» — 4:5 Б;.
  • «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Авангард» (Омск) — 2:4.
ЦСКА 4:0
(1:0, 2:0, 1:0)
Слован
19.11.2018, 19:30 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь Никитин Владимир Орсаг
Вратари
Ларс Юханссон Марек Чильяк
1-й период
04:05 Никита Нестеров
Михал Ржепик 04:09
Эрик Желина 15:57
16:09 Кирилл Капризов (М. Григоренко, Н.Д. Нестеров)
16:31 Никита Нестеров
2-й период
Марек Слобода 20:00
Матуш Сукель 23:30
25:05 Грег Скотт (М. Григоренко, Н.Д. Нестеров)
Томаш Грнка 28:17
33:35 Грег Скотт
39:23 Кирилл Капризов (М. Григоренко)
3-й период
43:34 Павел Карнаухов
Томаш Грнка 45:49
46:00 Кирилл Капризов (М. Григоренко, Г. Скотт)
Статистика
8 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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б
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а
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