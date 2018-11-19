ЦСКА обыграл «Слован» в КХЛ благодаря хет-трику Капризова
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над братиславским «Слованом» со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над братиславским «Слованом» со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА одержал 10-ю победу подряд в КХЛ. Рекорд лиги по этому показателю принадлежит
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место, набрав 50 очков в 29 матчах. «Слован» с 22 очками в 31 игре идет 20-м.
В следующем матче ЦСКА 21 ноября примет «Сочи», «Слован» 23 ноября на своем льду сыграет с подольским «Витязем».
Результаты других матчей игрового дня:
|Игорь Никитин
|Владимир Орсаг
|Ларс Юханссон
|Марек Чильяк
|1-й период
|04:05
|Никита Нестеров
|Михал Ржепик
|04:09
|Эрик Желина
|15:57
|16:09
|Кирилл Капризов (М. Григоренко, Н.Д. Нестеров)
|16:31
|Никита Нестеров
|2-й период
|Марек Слобода
|20:00
|Матуш Сукель
|23:30
|25:05
|Грег Скотт (М. Григоренко, Н.Д. Нестеров)
|Томаш Грнка
|28:17
|33:35
|Грег Скотт
|39:23
|Кирилл Капризов (М. Григоренко)
|3-й период
|43:34
|Павел Карнаухов
|Томаш Грнка
|45:49
|46:00
|Кирилл Капризов (М. Григоренко, Г. Скотт)
|8
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)