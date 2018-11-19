ЦСКА обыграл «Слован» в КХЛ благодаря хет-трику Капризова

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Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 21.11.2018, 19:30 ЦСКА - Сочи -

Хет-триком в составе армейцев отметился Кирилл Капризов (17, 40, 46-я минуты), еще одна шайба на счету Грега Скотта (26). Для 21-летнего форварда хет-трик стал вторым в КХЛ, первый он оформил в 2016 году за уфимский «Салават Юлаев» в матче против загребского «Медвешчака» (4:5 Б).

ЦСКА одержал 10-ю победу подряд в КХЛ. Рекорд лиги по этому показателю принадлежит санкт-петербургскому СКА (20). В текущем сезоне к данному достижению был близок екатеринбургский «Автомобилист», одержавший на старте чемпионата 18 побед кряду.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место, набрав 50 очков в 29 матчах. «Слован» с 22 очками в 31 игре идет 20-м.

В следующем матче ЦСКА 21 ноября примет «Сочи», «Слован» 23 ноября на своем льду сыграет с подольским «Витязем».

Результаты других матчей игрового дня: