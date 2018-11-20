Самый маленький игрок КХЛ накрутил трех соперников и забросил шайбу
20-летний нападающий череповецкой «Северстали» Игорь Гераськин отметился красивым голом в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Сочи».
20-летний нападающий череповецкой «Северстали» Игорь Гераськин отметился красивым голом в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Сочи».
В середине первого периода Гераськин получил передачу от партнера в не самом удобном положении — спиной к воротам, почти у борта и в окружении трех соперников. Однако форвард «Северстали» выкрутился из ситуации и забросил шайбу, открыв счет в матче.
Но эта шайба не спасла «Северсталь» от поражения в серии буллитов (4:5). А Гераськин в начале третьего периода заблокировал бросок соперника и больше на лед не возвращался.
В системе «Северстали» Гераськин с сезона-2016/17. Он участвовал в Матче звезд КХЛ-2018 как один из лучших игроков Кубка Вызова МХЛ. В этом чемпионате провел 29 матчей, набрав восемь (4+4) очков — среди игроков до 21 года больше только у Никиты Михайлова из «Сибири» (7+5), Виталия Кравцова из «Трактора» (4+8) и «ястреба» Артема Манукяна (2+9). При этом Гераськин — самый низкий игрок во всей КХЛ — 164 сантиметра.
|Северсталь
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4:5 Б
(1:2, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1)
|Сочи
|Павел Торгаев
|Сергей Зубов
|Доминик Фурх
|Константин Барулин 48:10 (К. Барулин 48:51-58:25, К. Барулин 58:48)
|1-й период
|Станислав Бочаров
|01:25
|11:38
|Игорь Гераськин (Д. Вовченко, Д. Куляш)
|Кирилл Беляев (К. Воробьев, А. Акмальдинов)
|12:28
|Сергей Шмелев (С. Старков, А. Томилин)
|14:20
|2-й период
|25:47
|Иван Захарчук (С. Монахов, Р. Карлин)
|Юрий Александров
|27:28
|31:45
|33:21
|Даниил Вовченко (Ю. Трубачев, И. Гераськин)
|3-й период
|45:24
|Сергей Шмелев
|б
|48:51
|50:48
|Александр Щербина (И. Лекомцев)
|51:33
|Юрий Трубачев
|Юрки Йокипакка (Р. Росен, С. Бочаров)
|58:48
|С. Бочаров
|2
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)