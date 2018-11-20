Самый маленький игрок КХЛ накрутил трех соперников и забросил шайбу

В середине первого периода Гераськин получил передачу от партнера в не самом удобном положении — спиной к воротам, почти у борта и в окружении трех соперников. Однако форвард «Северстали» выкрутился из ситуации и забросил шайбу, открыв счет в матче.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_d96c8074b57f97fe1faa33b127cf6cd6_hd/q556541/a0661f1a1492ccd8f9be7dbda50986c5/4698375504?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но эта шайба не спасла «Северсталь» от поражения в серии буллитов (4:5). А Гераськин в начале третьего периода заблокировал бросок соперника и больше на лед не возвращался.