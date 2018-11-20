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11:17 (мск), источник: Vesti.kz

Самый маленький игрок КХЛ накрутил трех соперников и забросил шайбу

20-летний нападающий череповецкой «Северстали» Игорь Гераськин отметился красивым голом в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Сочи».

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В середине первого периода Гераськин получил передачу от партнера в не самом удобном положении — спиной к воротам, почти у борта и в окружении трех соперников. Однако форвард «Северстали» выкрутился из ситуации и забросил шайбу, открыв счет в матче.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но эта шайба не спасла «Северсталь» от поражения в серии буллитов (4:5). А Гераськин в начале третьего периода заблокировал бросок соперника и больше на лед не возвращался.

В системе «Северстали» Гераськин с сезона-2016/17. Он участвовал в Матче звезд КХЛ-2018 как один из лучших игроков Кубка Вызова МХЛ. В этом чемпионате провел 29 матчей, набрав восемь (4+4) очков — среди игроков до 21 года больше только у Никиты Михайлова из «Сибири» (7+5), Виталия Кравцова из «Трактора» (4+8) и «ястреба» Артема Манукяна (2+9). При этом Гераськин — самый низкий игрок во всей КХЛ — 164 сантиметра.

Северсталь 4:5 Б
(1:2, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Сочи
19.11.2018, 19:00 Зрители: 2796 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Павел Торгаев Сергей Зубов
Вратари
Доминик Фурх Константин Барулин 48:10 (К. Барулин 48:51-58:25, К. Барулин 58:48)
1-й период
Станислав Бочаров 01:25
11:38 Игорь Гераськин (Д. Вовченко, Д. Куляш)
Кирилл Беляев (К. Воробьев, А. Акмальдинов) 12:28
Сергей Шмелев (С. Старков, А. Томилин) 14:20
2-й период
25:47 Иван Захарчук (С. Монахов, Р. Карлин)
Юрий Александров 27:28
31:45
33:21 Даниил Вовченко (Ю. Трубачев, И. Гераськин)
3-й период
45:24
Сергей Шмелев б 48:51
50:48 Александр Щербина (И. Лекомцев)
51:33 Юрий Трубачев
Юрки Йокипакка (Р. Росен, С. Бочаров) 58:48
Серия буллитов - победный бросок
С. Бочаров
Статистика
2 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
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