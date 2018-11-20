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11:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Можем играть с любым соперником». Наставник «Барыса» — о возвращении Жайлауова, претензии к защитникам и игре молодых хоккеистов

В «Барыс» может вернуться казахстанский форвард Талгат Жайлауов. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Андрей Скабелка, передает корреспондент Vesti.kz.

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Наставник столичного клуба перед очередной гостевой серией в КХЛ также отметил, что его подопечные могут противостоять любому сопернику.

— У нас вчера был выходной день. Настроение нормальное, боевое, — отметил Скабелка. — Нам, конечно, сложно без тех ребят, которые сейчас получили травмы. Конечно, мы расстроены, что проиграли. Я думаю, команда и сама увидела, и показали, что можем играть с любым соперником. Реализация моментов, и нужно наладить игру в неравных составах. Из-за травм сочетания поменяли, и не сработало в прошлой игре.

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КХЛ 2018-2019
Неделя 13, 23.11.2018, 19:30
Йокерит
-Барыс-

— Короткая скамейка запасных. Будут ли новые игроки?

— Мы сейчас рассматриваем кандидатуру Талгата Жайлауова. Он здесь был, у него были проблемы со здоровьем. Сейчас он смог восстановиться, показывает неплохой хоккей. Возможно, в этом направлении поработаем.

— Стоит ли ждать возвращения Кудрявцева?

— Кудрявцева? Я думаю, что на сегодняшний день нет, потому что там он играет, там он получает игровую практику. Мы следим за ним, смотрим, но пока нецелесообразно его возвращать.

— Сейчас представляется шанс молодым игрокам с учетом травм. Довольны ли Вы их игрой?

— По работе, по каким-то компонентам, по выполнению игрового задания вопросов нет. Но ребятам, наверное, надо больше на себя брать ответственности.

— Здорово, что Кормье вышел на лед, но он сам на себя не похож, очень похудел. Видно, травма очень серьезная?

— Ну, да. Ну, а что сделаешь? Он мужественный парень, надеюсь, он к первой игре на выезде восстановится и поможет.

— Довольны ли Вы игрой защиты? Будет ли какая-то ротация? Вопросы по Климонтову, непростительно много ошибается, к Семенову, к Даллмэну. У Вас, как у тренера, есть к ним претензии?

— Послушайте, у нас есть защитники, которые есть. Другого я ничего не могу сказать. Мы работаем каждый день над тем, чтобы игру улучшить и исключить ошибки. Но, наверное, чем серьезнее соперник, тем больше это заметно.

Напомним, 23 ноября «Барыс» сыграет в гостях с «Йокеритом», 25-го с «Локомотивом», а 27-го с «Северсталью».

Жигер Абенов

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