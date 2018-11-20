Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс3
Виннипег Джетс6
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз7
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз0
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз3
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль КанадиенсОТ4
Вашингтон Кэпиталз5
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз5
Флорида Пантерз7
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз4
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс2
Даллас Старз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург ПингвинзОТ4
Баффало Сэйбрз5
Все события
Фоторепортажи
10Золото Алины Загитовой в Москве
10Печальный Неаполь. Мальдини отправил Игнатьева в отставку
13:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Выходить и биться». 19-летний игрок «Барыса» рассказал о желании стать лидером команды

Молодой защитник «Барыса» Валерий Орехов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал об индивидуальной задаче на сезон в КХЛ и поделился амбициозными планами по прогрессу в команде.

Наверх

19-летний игрок с казахстанским клубом проводит второй сезон в КХЛ — в 15 играх текущего турнира очков за результативность он еще не набрал, но проводит на льду за игру больше 11-ти минут в среднем за матч.

— Валерий, «Барыс» проиграл три подряд встречи. В чем причина неудачной игры, кроме отсутствия лидеров команды?
— Без голов нет побед. Мало забили. Допустили чуть больше ошибок, чем команда-соперник и проиграли. Но наша команда билась и старалась… Чуть-чуть не повезло.

Хоккей
КХЛ 2018-2019
Неделя 13, 23.11.2018, 19:30
Йокерит
-Барыс-

— Вы довольно молодой игрок. По ходу сезона у Вас была травма, но сейчас Вы снова в строю и набираете форму. Как справляетесь с нагрузкой? С психологической и физической.
— Когда команда поддерживает и есть доверие тренеров, то всегда намного легче. Главное выходить и работать. Отрабатывать в каждом моменте, доказывать. Я молодой игрок, но мне нужно доказывать и расти.

— Еще перед сезоном говорили, что Валерий Орехов будет играть в основе, и даже, возможно, в ведущей паре. Наигрывали Вас с Кевином Даллмэном. Это внимание или даже эти ожидания, они не мешают? Какую задачу ставите для себя?
— Задача — прогрессировать и расти каждый день. Показывать свою состоятельность. И, наверное, выходить на лидирующие позиции. Играть и побеждать.

— Если в «Снежных Барсах» Вы были лидером, то в «Барысе» позиция другая. Тут путь начинается с самого начала.
— Там у меня другая роль. Я был на лидирующих позициях. А тут… Надо только выходить на эту позицию. С каждым разом у меня все больше игровой практики. И дай Бог, скоро будет у меня результативная серия. Моя задача — отрабатывать в обороне. И если есть игровое время, значит мне доверяют. Нужно доказывать, что это делают не зря.

— Вы, как игрок обороны, подскажите, почему «Барыс» играет в «бразильский» хоккей. Много забивает, но и много пропускает. В этом сезоне всего пару игр было, когда сыграли «на ноль». Даже в оптимальном составе.
— Допускаем малейшую ошибку, и нас соперник наказывает. Будем это исправлять. На каждой тренировке нам объясняют, и мы стараемся выполнять установку тренера.

— Следующий соперник — финский «Йокерит». Что скажете об этой команде? В чем плюс этой команды? Или слабые стороны?
— Не знаю. Я за ними не слежу. Хорошая команда. Есть забивные игроки. Но я за ними не наблюдаю. Не могу сказать, как они играют. Перед игрой нам скажут, как против них действовать. Мы будем выходить и биться.

— Вы, возможно, не ответите, но с кем в команде было удобнее всего играть в паре?
— (Смеется) Тут разницы нет. Куда поставят, там и будем играть. С каждым игроком есть сыгранность на тренировках. С каждым делали упражнения и наигрывались. Главное играть. И чтобы было доверие.

Жигер Абенов

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Выходить и биться". 19-летний игрок "Барыса" рассказал о желании стать лидером команды
Страшнее Ибрагимовича. Кто создаст Черчесову проблемы
«Очень подавлена»: Орсер откровенно рассказал о Медведевой
Неймар назвал главное условие перехода в «Реал»
Интриги дня КХЛ: «Сибирь» на кураже, но «Салават» ей не по зубам
Овечкин вышел на второе место в списке бомбардиров НХЛ (видео)
«Милан» приступил к возвращению Ибрагимовича
Что скрывает скип? Анна Сидорова разрушает мифы о себе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь