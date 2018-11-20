«Выходить и биться». 19-летний игрок «Барыса» рассказал о желании стать лидером команды

19-летний игрок с казахстанским клубом проводит второй сезон в КХЛ — в 15 играх текущего турнира очков за результативность он еще не набрал, но проводит на льду за игру больше 11-ти минут в среднем за матч.

— Валерий, «Барыс» проиграл три подряд встречи. В чем причина неудачной игры, кроме отсутствия лидеров команды?

— Без голов нет побед. Мало забили. Допустили чуть больше ошибок, чем команда-соперник и проиграли. Но наша команда билась и старалась… Чуть-чуть не повезло.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 23.11.2018, 19:30 Йокерит - Барыс -

— Вы довольно молодой игрок. По ходу сезона у Вас была травма, но сейчас Вы снова в строю и набираете форму. Как справляетесь с нагрузкой? С психологической и физической.

— Когда команда поддерживает и есть доверие тренеров, то всегда намного легче. Главное выходить и работать. Отрабатывать в каждом моменте, доказывать. Я молодой игрок, но мне нужно доказывать и расти.

— Еще перед сезоном говорили, что Валерий Орехов будет играть в основе, и даже, возможно, в ведущей паре. Наигрывали Вас с Кевином Даллмэном. Это внимание или даже эти ожидания, они не мешают? Какую задачу ставите для себя?

— Задача — прогрессировать и расти каждый день. Показывать свою состоятельность. И, наверное, выходить на лидирующие позиции. Играть и побеждать.

— Если в «Снежных Барсах» Вы были лидером, то в «Барысе» позиция другая. Тут путь начинается с самого начала.

— Там у меня другая роль. Я был на лидирующих позициях. А тут… Надо только выходить на эту позицию. С каждым разом у меня все больше игровой практики. И дай Бог, скоро будет у меня результативная серия. Моя задача — отрабатывать в обороне. И если есть игровое время, значит мне доверяют. Нужно доказывать, что это делают не зря.

— Вы, как игрок обороны, подскажите, почему «Барыс» играет в «бразильский» хоккей. Много забивает, но и много пропускает. В этом сезоне всего пару игр было, когда сыграли «на ноль». Даже в оптимальном составе.

— Допускаем малейшую ошибку, и нас соперник наказывает. Будем это исправлять. На каждой тренировке нам объясняют, и мы стараемся выполнять установку тренера.

— Следующий соперник — финский «Йокерит». Что скажете об этой команде? В чем плюс этой команды? Или слабые стороны?

— Не знаю. Я за ними не слежу. Хорошая команда. Есть забивные игроки. Но я за ними не наблюдаю. Не могу сказать, как они играют. Перед игрой нам скажут, как против них действовать. Мы будем выходить и биться.

— Вы, возможно, не ответите, но с кем в команде было удобнее всего играть в паре?

— (Смеется) Тут разницы нет. Куда поставят, там и будем играть. С каждым игроком есть сыгранность на тренировках. С каждым делали упражнения и наигрывались. Главное играть. И чтобы было доверие.