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16:29 (мск), источник: ТАСС

Зелепукин покинул пост генерального менеджера клуба КХЛ «Северсталь»

ТАСС, 20 ноября. Генеральный менеджер Валерий Зелепукин, тренеры Дмитрий Ерофеев и Дмитрий Хомутов покинули череповецкий клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Севертсаль». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Имя нового генерального менеджера клуба не называется. В тренерский штаб команды войдут Евгений Михалкевич, который с конца октября возглавлял череповецкий клуб Национальной Молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) «Металлург», и бывший тренер вратарей ХК «Алмаз» Андрей Карпин.

Ранее в ноябре «Северсталь» покинул главный тренер Александр Гулявцев. Временно исполняющим обязанности наставника команды является Павел Торгаев.

«Северсталь» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков в 30 матчах. Череповецкая команда проиграла пять из последних шести матчей.

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