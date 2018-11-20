Зелепукин покинул пост генерального менеджера клуба КХЛ «Северсталь»

Имя нового генерального менеджера клуба не называется. В тренерский штаб команды войдут Евгений Михалкевич, который с конца октября возглавлял череповецкий клуб Национальной Молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) «Металлург», и бывший тренер вратарей ХК «Алмаз» Андрей Карпин.