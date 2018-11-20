Гудачек вошел в число участников Матча звезд КХЛ по результатам голосования журналистов

ТАСС, 20 ноября. Вратарь хоккейного клуба «Спартак» Юлиус Гудачек и еще 12 игроков на основании голосования среди журналистов попали в список участников Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который в 2019 году пройдет в Казани. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.