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16:45 (мск), источник: ТАСС

Гудачек вошел в число участников Матча звезд КХЛ по результатам голосования журналистов

ТАСС, 20 ноября. Вратарь хоккейного клуба «Спартак» Юлиус Гудачек и еще 12 игроков на основании голосования среди журналистов попали в список участников Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который в 2019 году пройдет в Казани. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

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В ходе голосования представители СМИ должны были выбрать одного игрока каждого амплуа из четырех дивизионов.

От дивизиона Боброва выступит вратарь Юлиус Гудачек («Спартак»), защитник Сами Лепистё («Йокерит»), нападающий Дмитрий Кагарлицкий («Динамо» Москва); от дивизиона Тарасова — Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Елесин («Локомотив»), Миро Аалтонен («Витязь»). Дивизион Харламова представят Якуб Коварж («Автомобилист»), Виктор Антипин («Металлург»), Виталий Кравцов («Трактор»); дивизион Чернышева — Юха Метсола («Салават Юлаев»), Марк-Андре Граньяни («Куньлунь»), Антон Бурдасов («Салават Юлаев»).

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Ранее в ноябре были выбраны первые 16 участников Матча звезд КХЛ по итогам голосования болельщиков. Департамент КХЛ до 30 ноября выберет еще по четыре игрока в каждую из команд, окончательный состав будет оглашен 19 декабря. Лучшие игроки Кубка вызова МХЛ станут последними четырьмя участниками Матча звезд.

Матч звезд КХЛ — 2019 пройдет 20 января в Казани.

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