«Автомобилист» потерпел третье поражение в четырех последних матчах КХЛ

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Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 22.11.2018, 17:00 Автомобилист - Торпедо НН -

В составе гостей шайбы забросили Андрей Нестрашил (10-я минута), Микаэль Руохомаа (28), Павел Падакин (31), Юусо Пуустинен (44, 46) и Эмиль Галимов (51). У хозяев отличился Найджел Доус (40, 58).

Поражение стало для «Автомобилиста» четвертым в нынешнем сезоне и третьим в последних четырех встречах. Клуб одержал 18 побед кряду на старте чемпионата.

Команда из Екатеринбурга продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции с 53 очками в активе после 30 игр. «Нефтехимик» набрал 28 очков в 29 играх и идет на восьмом месте.

В следующем матче «Автомобилист» примет нижегородское «Торпедо», «Нефтехимик» на выезде сыграет с челябинским «Трактором». Обе встречи состоятся 22 ноября.