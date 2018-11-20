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20:08 (мск), источник: ТАСС

«Автомобилист» потерпел третье поражение в четырех последних матчах КХЛ

ТАСС, 20 ноября. Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 2:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС
Хоккей
КХЛ 2018-2019
Неделя 13, 22.11.2018, 17:00
Автомобилист
-Торпедо НН-

В составе гостей шайбы забросили Андрей Нестрашил (10-я минута), Микаэль Руохомаа (28), Павел Падакин (31), Юусо Пуустинен (44, 46) и Эмиль Галимов (51). У хозяев отличился Найджел Доус (40, 58).

Поражение стало для «Автомобилиста» четвертым в нынешнем сезоне и третьим в последних четырех встречах. Клуб одержал 18 побед кряду на старте чемпионата.

Команда из Екатеринбурга продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции с 53 очками в активе после 30 игр. «Нефтехимик» набрал 28 очков в 29 играх и идет на восьмом месте.

В следующем матче «Автомобилист» примет нижегородское «Торпедо», «Нефтехимик» на выезде сыграет с челябинским «Трактором». Обе встречи состоятся 22 ноября.

В других матчах игрового дня «Сибирь» на своей площадке обыграла уфимский «Салават Юлаев» (1:0), а казанский «Ак Барс» на выезде оказался сильнее «Трактора» (3:0).

Автомобилист 2:6
(0:1, 1:2, 1:3)
Нефтехимик
20.11.2018, 17:00 Зрители: 5300 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Андрей Назаров
Вратари
Владимир Сохатский Федор Коротаев
1-й период
07:25 Ефим Гуркин
Андрей Нестрашил (Д. Шарипзянов) 09:24
2-й период
22:14 Дэн Секстон
Дамир Шарипзянов 22:14
Александр Брынцев 24:00
26:49 Вячеслав Литовченко
Микаэль Руохомаа (А. Полашек) 27:30
Павел Падакин 27:57
Павел Падакин (П. Здунов) 30:16
Александр Брынцев 35:13
Йоонас Няттинен 38:34
Йоонас Няттинен 38:34
39:10 Найджел Доус (Ф. Паре)
3-й период
Юусо Пуустинен (М. Руохомаа) 43:41
44:48 Александр Торченюк
Юусо Пуустинен 45:19
Андрей Нестрашил 48:05
Эмиль Галимов (М. Руохомаа, Ю. Пуустинен) 50:32
Марат Хайруллин 55:51
57:00 Найджел Доус (А. Голышев)
Статистика
8 Штрафное время 37
7 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
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Нефтехимик
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сибирь
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Салават Юлаев
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Ак Барс
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Трактор
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