«Автомобилист» потерпел третье поражение в четырех последних матчах КХЛ
ТАСС, 20 ноября. Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 2:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 20 ноября. Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 2:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе гостей шайбы забросили Андрей Нестрашил (10-я минута), Микаэль Руохомаа (28), Павел Падакин (31), Юусо Пуустинен (44, 46) и Эмиль Галимов (51). У хозяев отличился Найджел Доус (40, 58).
Поражение стало для «Автомобилиста» четвертым в нынешнем сезоне и третьим в последних четырех встречах. Клуб одержал 18 побед кряду на старте чемпионата.
Команда из Екатеринбурга продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции с 53 очками в активе после 30 игр. «Нефтехимик» набрал 28 очков в 29 играх и идет на восьмом месте.
В следующем матче «Автомобилист» примет нижегородское «Торпедо», «Нефтехимик» на выезде сыграет с челябинским «Трактором». Обе встречи состоятся 22 ноября.
В других матчах игрового дня «Сибирь» на своей площадке обыграла уфимский «Салават Юлаев» (1:0), а казанский «Ак Барс» на выезде оказался сильнее «Трактора» (3:0).
|Автомобилист
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2:6
(0:1, 1:2, 1:3)
|Нефтехимик
|Андрей Мартемьянов
|Андрей Назаров
|Владимир Сохатский
|Федор Коротаев
|1-й период
|07:25
|Ефим Гуркин
|Андрей Нестрашил (Д. Шарипзянов)
|09:24
|2-й период
|22:14
|Дэн Секстон
|Дамир Шарипзянов
|22:14
|Александр Брынцев
|24:00
|26:49
|Вячеслав Литовченко
|Микаэль Руохомаа (А. Полашек)
|27:30
|Павел Падакин
|27:57
|Павел Падакин (П. Здунов)
|30:16
|Александр Брынцев
|35:13
|Йоонас Няттинен
|38:34
|Йоонас Няттинен
|38:34
|39:10
|Найджел Доус (Ф. Паре)
|3-й период
|Юусо Пуустинен (М. Руохомаа)
|43:41
|44:48
|Александр Торченюк
|Юусо Пуустинен
|45:19
|Андрей Нестрашил
|48:05
|Эмиль Галимов (М. Руохомаа, Ю. Пуустинен)
|50:32
|Марат Хайруллин
|55:51
|57:00
|Найджел Доус (А. Голышев)
|8
|Штрафное время
|37
|7
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)